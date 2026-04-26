Polisi Gagalakan Rencana Tawuran di Jakarta Timur, Amankan Celurit Dua Meter

Satuan Brimob Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur berhasil menggagalkan rencana tawuran sekelompok pemuda di Jakarta Timur. Sejumlah pemuda diamankan beserta barang bukti berupa celurit sepanjang dua meter, ponsel, dan sepeda motor.

Jakarta (ANTARA) – Upaya pencegahan tindak kriminalitas terus ditingkatkan oleh jajaran Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya), khususnya dalam menanggulangi aksi tawuran yang meresahkan masyarakat.

Kali ini, Satuan Brimob Polda Metro Jaya berkolaborasi dengan Polres Metro Jakarta Timur berhasil menggagalkan rencana tawuran sekelompok pemuda di wilayah Jakarta Timur. Pengamanan dilakukan dengan mengamankan sejumlah pemuda beserta barang bukti yang digunakan untuk melakukan aksi kekerasan, termasuk senjata tajam berupa celurit dengan panjang mencapai dua meter, beberapa unit telepon seluler, dan satu unit sepeda motor yang diduga digunakan sebagai sarana transportasi untuk berkumpul dan melakukan tawuran. Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol.

Henik Maryanto, menegaskan komitmennya untuk menciptakan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif, terutama pada saat-saat masyarakat membutuhkan istirahat dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari patroli rutin yang dilakukan oleh petugas gabungan dari Brimob Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur. Patroli ini difokuskan pada titik-titik rawan tawuran yang telah diidentifikasi sebelumnya, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat sekitar.

Kegiatan pencegahan ini diawali dengan apel gabungan yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan koordinasi antara personel Brimob dan Polres Metro Jakarta Timur. Setelah apel, petugas langsung bergerak melakukan patroli menyusuri wilayah-wilayah yang dianggap rawan terjadinya tawuran. Fokus utama patroli adalah kawasan Duren Sawit, Buaran, dan Cakung, yang merupakan wilayah-wilayah yang seringkali menjadi lokasi terjadinya aksi tawuran antar kelompok remaja. Petugas melakukan penyisiran secara intensif, mencari indikasi keberadaan kelompok-kelompok remaja yang berpotensi melakukan tawuran.

Informasi dari masyarakat menjadi sangat penting dalam proses ini, karena membantu petugas untuk memprediksi dan mencegah terjadinya aksi tawuran sebelum benar-benar terjadi. Kombes Pol. Henik Maryanto menjelaskan bahwa pengamanan terhadap sejumlah pemuda dan barang bukti dilakukan setelah petugas menerima laporan dari masyarakat mengenai pergerakan kelompok remaja yang mencurigakan. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap kelompok remaja tersebut.

Ketika ditemukan bukti yang cukup, petugas langsung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap para pemuda tersebut. Selain mengamankan para pelaku, petugas juga menyita barang bukti yang digunakan untuk melakukan aksi tawuran, termasuk celurit panjang, telepon seluler, dan sepeda motor. Barang bukti ini akan digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum selanjutnya. Polda Metro Jaya juga mengimbau kepada seluruh orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka, terutama pada malam hari dan dini hari, yang merupakan waktu-waktu rawan terjadinya aksi tawuran.

Pengawasan ini dapat dilakukan dengan cara mengetahui keberadaan anak, dengan siapa mereka bergaul, dan aktivitas apa yang mereka lakukan. Selain itu, orang tua juga diharapkan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak mereka mengenai bahaya tawuran dan konsekuensi hukum yang dapat diterima jika terlibat dalam aksi tersebut. Jika orang tua menemukan indikasi bahwa anak mereka terlibat dalam tawuran atau kegiatan yang mengarah pada gangguan kamtibmas, diharapkan untuk segera melaporkannya ke kantor polisi terdekat.

Pelaporan ini sangat penting untuk membantu pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap aksi tawuran. Pihak kepolisian juga menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Upaya pencegahan tawuran ini merupakan bagian dari program kerja Polda Metro Jaya untuk menciptakan wilayah hukum yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Selain melakukan patroli dan penangkapan, Polda Metro Jaya juga akan terus meningkatkan kegiatan-kegiatan pencegahan lainnya, seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat, menjalin komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat, dan melibatkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kamtibmas. Dengan kerjasama yang baik antara polisi dan masyarakat, diharapkan aksi tawuran dapat ditekan seminimal mungkin dan masyarakat dapat hidup dengan tenang dan aman





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Narkoba di Jakarta BaratPolda Metro Jaya gagalkan peredaran narkoba jenis sabu dan ganja di wilayah Jakarta Barat. Seroang terduga pelaku berinisial MY, 36 tahun, ditangkap.

Read more »

Polda Metro Jaya-Kodam Jaya perkuat sinergitas jaga keamanan JakartaPolda Metro Jaya bersama Kodam Jaya memperkuat sinergitas dalam menjaga stabilitas keamanan Ibu Kota Jakarta melalui kegiatan olahraga bersama yang digelar di ...

Read more »

Polisi Gagalkan Peredaran 188,91 Gram Sabu di Jakarta BaratDirektorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu di Jakarta Barat dan menangkap seorang pelaku berinisial MS dengan barang bukti seberat 188,91 gram.

Read more »

Jaringan Komunikasi Sosial Jakarta Gelar Halalbihalal, Perkuat Kolaborasi Dukung Jakarta Kota GlobalBerita Jaringan Komunikasi Sosial Jakarta Gelar Halalbihalal, Perkuat Kolaborasi Dukung Jakarta Kota Global terbaru hari ini 2026-04-25 18:27:34 dari sumber yang terpercaya

Read more »

AJI Jakarta: Upah Minimum di Jakarta Belum Mencukupi Kebutuhan Pekerja Media PemulaAJI Jakarta menyatakan upah minimum di Jakarta belum mencukupi kebutuhan layak bagi pekerja media pemula. Survei AJI tahun 2025 menetapkan upah layak pekerja media sebesar Rp 9,1 juta, melampaui UMP 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Kondisi ini dinilai rentan secara ekonomi dan berpotensi mengancam independensi pekerja media.

Read more »

Jakarta LavAni Livin Transmedia dan Jakarta Pertamina Enduro Rebut Gelar Juara Proliga 2026!Jakarta LavAni Livin Transmedia dan Jakarta Pertamina Enduro juara Proliga 2026. Simak kemenangan serta momen penting tim putra dan putri Jakarta ini.

Read more »