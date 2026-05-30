Polisi Buru Eddy alias Awie, Pemilik THM New Zone Medan Tersangka Bandar Narkoba

Eddy alias Awie, pemilik tempat hiburan malam New Zone di Medan, ditetapkan sebagai DPO oleh Bareskrim Polri karena diduga menjadi bandar narkoba yang menyuplai pengunjung. Polisi merilis ciri-ciri dan pasal yang disangkakan.

Polisi terus mengembangkan kasus dugaan peredaran narkoba di tempat hiburan malam (THM) New Zone, Medan . Terbaru, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memasukkan nama Eddy alias Awie, pemilik THM New Zone, ke dalam daftar pencarian orang ( DPO ).

Eddy diduga kuat sebagai bandar narkoba yang menyuplai barang haram kepada para pengunjung tempat tersebut. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, mengungkapkan bahwa Eddy berperan ganda: selaku pemilik THM New Zone, ia juga menjadi bandar yang mengendalikan peredaran narkoba di dalamnya. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan resmi di Jakarta pada Sabtu, 30 Mei 2026, seperti dikutip dari sumber terpercaya.

Berdasarkan surat penetapan DPO yang diterima ANTARA, Eddy diketahui bekerja sebagai wiraswasta dengan alamat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi juga merilis ciri-ciri fisiknya: tinggi sekitar 170 sentimeter, berat badan 85 kilogram, berusia sekitar 50 tahun, rambut tipis lurus, mata hitam sipit, hidung besar, bertubuh agak gemuk, dan kulit putih.

Eddy disangkakan melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) dan/atau Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo.

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ancaman hukuman yang dihadapi cukup berat, mengingat perannya yang strategis dalam jaringan narkoba di Medan. Sebelumnya, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka lain dalam kasus yang sama.

Mereka adalah DAL yang berperan sebagai penyedia narkoba; JL alias Asiang yang diduga sebagai admin HRD yang bertugas memantau razia aparat; AW alias Aan yang menjabat sebagai manajer operasional THM New Zone; dan SH yang bertindak sebagai perantara. Eko menjelaskan bahwa setelah dilakukan pendalaman, tim penyidik menemukan fakta bahwa Eddy alias Awie lah yang mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas pengedaran serta jual beli narkoba di New Zone.

Dengan demikian, penetapan DPO terhadap Eddy merupakan langkah lanjutan untuk membongkar jaringan narkoba yang beroperasi di balik tempat hiburan malam tersebut. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan lokasi yang sering dikunjungi masyarakat dan menunjukkan betapa maraknya peredaran narkoba di tempat-tempat hiburan. Polisi berkomitmen untuk terus memburu Eddy dan para pelaku lainnya hingga kasus ini tuntas, serta mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika mengetahui keberadaan Eddy atau informasi terkait peredaran narkoba di lingkungan sekitarnya.

Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan menekan angka penyalahgunaan narkoba di Tanah Air





