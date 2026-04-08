Polisi Buru Atasan 'The Doctor' dalam Kasus Narkoba: Jaringan Malaysia Terbongkar

Bareskrim Polri tengah memburu dua atasan dari tersangka narkoba, Andre Fernando alias The Doctor. Kedua atasan tersebut, Hendra (WNI) dan Tomy (Warga Negara Malaysia), diduga kuat sebagai pengendali jaringan peredaran narkoba. Andre berperan sebagai perantara dan pengedar yang menerima pasokan dari keduanya. Polisi juga mengungkap modus operandi transaksi dan upaya Andre menghilangkan bukti saat menjadi DPO. Selain itu, berita lain seperti kasus HAM, korupsi, isu global dan perkembangan teknologi juga turut dibahas.

Polisi terus memburu dua sosok yang menjadi atasan dari Andre Fernando alias The Doctor, seorang tersangka kasus narkoba. Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri , mengungkapkan bahwa kedua atasan tersebut, Hendra dan Tomy , saat ini menjadi target utama dalam penanganan kasus ini.

Hendra, seorang Warga Negara Indonesia (WNI) asal Aceh yang berdomisili di Malaysia, dan Tomy, seorang Warga Negara Malaysia, diduga kuat sebagai dalang di balik jaringan peredaran narkoba yang melibatkan Andre. Eko menjelaskan bahwa kedua atasan ini tidak saling mengenal satu sama lain, namun keduanya sama-sama memasok narkoba kepada Andre untuk diedarkan. Andre berperan sebagai perantara dan penjamin antara Hendra dan Tomy dengan para pelanggan, memfasilitasi transaksi dan memastikan kelancaran bisnis haram ini. Perkenalan Andre dengan Hendra terjadi melalui temannya, Hendro alias Nemo, sementara perkenalannya dengan Tomy terjadi di sebuah lokasi perjudian. Penelusuran lebih lanjut mengungkap bahwa Andre telah aktif mengambil pasokan narkotika dari kedua bosnya sejak Desember 2025. Dari Hendra, Andre mendapatkan pasokan 5 kg sabu yang dijual dengan harga Rp 390 juta per kilogram, serta ratusan butir Etomidate dan Happy Five. Sementara itu, dari Tomy, Andre menerima ribuan unit Etomidate dalam berbagai ukuran, yang kemudian dijual kembali kepada pelanggan bernama Ika Novita Sari alias Mami Mika. Transaksi jual beli narkoba ini bahkan dilakukan di sekitar kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), dengan pembayaran yang dilakukan di luar area Whiterabbit PIK. Modus operandi Andre semakin terungkap ketika diketahui ia sempat berupaya menghilangkan bukti dengan membuang ponselnya di jalan tol Malaysia saat menyadari dirinya menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO). Upaya ini menunjukkan betapa seriusnya Andre dalam menyembunyikan jejak dan melindungi jaringannya. Polisi juga telah melakukan analisis terhadap rekening bank milik Andre, yang terbukti digunakan sebagai tempat penampungan perputaran dana transaksi narkoba, serta sebagai sarana penyamaran aliran dana hasil kejahatan tersebut. Upaya pengejaran terhadap Hendra dan Tomy terus dilakukan untuk membongkar jaringan narkoba yang lebih besar dan menangkap semua pihak yang terlibat. Selain penanganan kasus narkoba ini, ada beberapa perkembangan lain yang patut dicatat. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyatakan bahwa proses hukum terkait kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sedang berjalan. Bidpropam Polda Sumatera Selatan (Sumsel) juga sedang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ribuan pucuk senjata api, baik laras pendek maupun laras panjang. Sidang perkara dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan masih bergulir di Pengadilan Negeri Medan. Novel Baswedan menanggapi langkah Kerry Riza yang melaporkan empat hakim Pengadilan Tipikor Jakarta ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA). Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap modus operandi 672 tersangka yang terlibat dalam kasus BBM ilegal ataupun LPG ilegal sepanjang tahun 2025 hingga 2026, di RI. Sementara itu, isu global juga turut menjadi perhatian. Ultimatum 48 jam Donald Trump ke Iran memicu ketegangan global, dengan ancaman serangan terhadap infrastruktur vital dan potensi konflik terbuka di Selat Hormuz. Pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC) merespon pernyataan Trump yang menyebut peradaban Iran akan mati jika tidak mencapai kesepakatan sebelum batas waktu. Tehran juga angkat bicara, memperingatkan Trump dan negara-negara sekutunya akan menghadapi konsekuensi serius. Di sisi lain, beberapa kejadian lokal juga dilaporkan, seperti kasus pemadam kebakaran yang diduga dikeroyok begal, penangkapan komplotan pencurian kabel di Gresik, serta sorotan terhadap penertiban PKL di Karanganyar yang dinilai tidak selaras dengan program Bupati. Terakhir, dunia teknologi juga menampilkan perkembangan menarik, dengan Apple yang dikabarkan tengah mempersiapkan langkah besar di pasar ponsel lipat melalui perangkat yang disebut iPhone Fold. Sementara itu, dunia hiburan juga menyajikan berbagai pilihan, dengan banyak film yang akan tayang di televisi nasional pada hari Rabu, 8 April 2026, bahkan beberapa di antaranya memiliki jadwal tayang yang berhimpitan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polisi Tangkap 'The Doctor', Bandar Narkoba Jaringan Ko Erwin yang Terlibat Kasus di White RabbitPolisi menangkap Andre The Doctor, bandar narkoba dalam jaringan Erwin Iskandar alias Koko Erwin.

Read more »

Bareskrim Polri Tangkap Andre Fernando “The Doctor”, Penyuplai Narkoba ke Ko ErwinBerita Bareskrim Polri Tangkap Andre Fernando “The Doctor”, Penyuplai Narkoba ke Ko Erwin terbaru hari ini 2026-04-06 16:28:15 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Sepak Terjang Ko Andre 'The Doctor', Pemasok Narkoba Langganan Ko Erwin dan Jaringannya di IndonesiaPolisi mengungkapkan, sepak terjang Andre Fernando alias The Doctor, buron pemasok narkoba kepada Ko Erwin.

Read more »

Andre The Doctor Tiba di Bareskrim: Pakai Kursi Roda, Tangan Diborgol, Kaki DiperbanTiba di Gedung Bareskrim, The Doctor tidak banyak bicara.

Read more »

Bareskrim tangkap buronan pemasok narkoba Andre Fernado alias The DoctorBareskrim tangkap buronan pemasok narkoba Andre Fernado alias The Doctor. Terduga pemasok narkoba Andre Fernado alias The Doctor (kiri) duduk di kursi roda setibanya di Bareskrim Polri, Jakarta.

Read more »

Ko Andre 'The Doctor' Berhasil Ditangkap BareskrimBareskrim Polri bersama interpol menangkap buronan Ko Andre alias The Doctor di Penang, Malaysia.

Read more »