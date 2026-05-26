Polisi Bekuk Tersangka Bandar Narkoba yang Menikam Anggota Satres Narkoba

Polisi berhasil menangkap tersangka bandar narkoba yang berusaha melarikan diri setelah menikam anggota Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) di Baturaja, Sumatera Selatan. Insiden penikaman tersebut terjadi saat proses penangkapan bandar berinisial AJ di kawasan Pasar Atas, Baturaja, Selasa (26/5/2026) sekitar pukul 10.15 WIB.

Kapolres OKU AKBP Endro Aribowo mengatakan AJ merupakan seorang residivis kasus narkotika yang sudah dua kali keluar masuk penjara. Pelaku menikam seorang anggota Satres Narkoba Polres OKU, Brigpol Joni Agustoni, saat proses penangkapan. Korban langsung dilarikan ke RSUD Ibnu Sutowo Baturaja untuk mendapatkan penanganan medis. Setelah menikam, pelaku berusaha kabur, namun dua anggota lainnya yang ada di lokasi bersama warga berhasil mengejar dan mengamankan pelaku.

Dari hasil penggeledahan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa tiga paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,50 gram, sebilah pisau bergagang kayu cokelat, dan satu unit sepeda motor Suzuki Nex yang digunakan pelaku. Endro menuturkan, AJ kini dijerat dengan pasal berlapis terkait tindak pidana narkotika, penganiayaan berat terhadap aparat penegak hukum, serta kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara





