Polisi Bantah Tindakan Represif terhadap Aksi GMNI di Pancoran

Kapolres Metro Jakarta Selatan membantah laporan yang menyebut aparat menangkap atau menindas peserta aksi GMNI. Polisi menjelaskan hanya memadamkan ban yang dibakar massa demi keselamatan lalu lintas.

Polisi menegaskan tidak terjadi penangkapan atau tindakan represif تجاه peserta aksi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( GMNI ) di kawasan Pancoran , Jakarta Selatan, Jumat (12/6/2026). Kapolres Metro Jakarta Selatan, Putu, menyatakan bahwa aparat hanya memadamkan api ban yang dibakar massa untuk menjaga keselamatan lalu lintas.

Ia hadir di lokasi dari awal hingga akhir aksi dan mendatangi kawasan Pancoran Buntu setelah demonstrasi berakhir untuk berdialog dengan pengurus serta tokoh masyarakat setempat. Aksi mahasiswa berlangsung di Simpang Pancoran dengan pengawalan polisi, namun massa sempat membakar ban saat berbaris kembali ke posko, menghalangi arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Tindakan pemadaman dilakukan oleh personel lalu lintas dan Brimob guna mencegah bahaya bagi pengguna jalan.

Bantahan ini menyusul unggahan di media sosial dari akun Instagram GMNI Jakarta Selatan yang menuduh polisi melakukan tindakan represif, termasuk pemukulan, diinjak, dan penangkapan paksa. Polisi mengklaim tidak ada satupun peserta aksi yang diamankan





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GMNI Demonstrasi Pancoran Polisi Tindakan Represif

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