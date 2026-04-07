Polisi Amankan Ribuan Liter Biosolar Ilegal di Kuantan Singingi

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau berhasil menyita 3.200 liter biosolar ilegal yang diduga akan digunakan untuk penambangan emas tanpa izin di Kuantan Singingi. Seorang sopir dan sejumlah barang bukti, termasuk jerigen dan tangki penyimpanan, diamankan dalam operasi penindakan ini. Penyelidikan mengungkap modus operandi pelaku yang menggunakan pelat nomor ganda untuk mengisi BBM subsidi secara ilegal sebelum menjualnya kembali.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau berhasil mengamankan 3.200 liter bahan bakar minyak jenis biosolar ilegal yang diduga akan diperjualbelikan untuk kegiatan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi . Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan intensif tim Subdit IV sejak Sabtu, 4 April, menindaklanjuti informasi mengenai praktik pelangsiran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Penyelidikan mengarah pada penangkapan sebuah mobil pikap L300 yang kedapatan membawa puluhan jerigen berisi biosolar di Jalan Sudirman Lintas Riau-Sumbar, Desa Seberang Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik. Sopir kendaraan tersebut, berinisial MI, diamankan pada Minggu, 5 April. Saat penangkapan, tim juga menemukan 10 jerigen berisi biosolar di dalam kendaraan. Penemuan ini memicu pengembangan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan ilegal yang lebih besar.\Setelah penangkapan sopir dan pengamanan barang bukti awal, penyelidikan berlanjut dengan penggeledahan di rumah pelaku di Dusun 2, Desa Pebaun Hulu. Di lokasi ini, petugas menemukan penimbunan BBM dalam skala besar. Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi dua tangki berkapasitas masing-masing 1.000 liter dan satu tangki berkapasitas 800 liter, selain sejumlah jerigen berisi biosolar. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, menegaskan bahwa kasus ini bukan hanya pelanggaran distribusi BBM biasa, melainkan bagian dari mata rantai aktivitas ilegal yang lebih luas. Penindakan cepat dilakukan untuk memutus alur distribusi ilegal ini sejak dari hulu. Modus operandi pelaku terungkap dengan jelas, yaitu melakukan pengisian BBM berulang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan mengganti pelat nomor kendaraan untuk mengelabui petugas. Setelah itu, BBM dipindahkan ke jerigen menggunakan pompa, ditimbun di rumah, dan akhirnya dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.\Kepala Subdit IV Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP Teddy Ardian, menjelaskan bahwa BBM ilegal tersebut tidak hanya digunakan untuk kegiatan penambangan emas tanpa izin, tetapi juga untuk kebutuhan lain seperti operasional penyeberangan dan mesin penggilingan padi. Meskipun demikian, fokus utama penindakan polisi adalah pada distribusi BBM ilegal ke tambang-tambang emas ilegal. Pengungkapan kasus ini merupakan bukti nyata komitmen Polda Riau dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Upaya penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah kegiatan serupa di masa mendatang. Penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan ini dan memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan. Keberhasilan pengungkapan kasus ini juga menjadi peringatan bagi pihak-pihak lain yang berpotensi melakukan kegiatan serupa untuk segera menghentikan aktivitas ilegal mereka





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »