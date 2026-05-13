Polisi Amankan Pelaku Pencurian Motor Berinisial AA di Jakarta Barat

Polisi menangkap pelaku pencurian motor berinisial AA di Kembangan, Jakarta Barat, pada Senin 11 Mei 2026. Korban mengejar ketiga pelaku hingga bertemu dengan anggota patroli Polsek Kembangan yang berhasil mengamankan seorang tersangka.

Polisi mengutip barang bukti motor dan kunci palsu, serta memburu dua pelaku lainnya. Aksi penangkapan ini sempat diwarnai aksi kejar-kejaran usai pelaku kepergok saat beraksi, "ujar Kapolsek Kembangan, Kompol M Taufik Iksan. Pada saat korban dan rekannya tengah asik menyantap sate di Jalan Pesanggrahan, Kembangan Selatan, Jakarta Barat, pelaku berjumlah 3 orang datang dan mengambil motor korban. Korban yang melihat motornya menyala langsung mengarah ke tempat parkir, namun upaya korban gagal usai pelaku langsung tancap gas.

Setelahnya, korban dan saksi melakukan pengejaran hingga ke wilayah Jalan Pilar Mas Utama, Kedoya Selatan. Korban kemudian bertemu dengan anggota patroli Polsek Kembangan yang tengah patroli kewilayahan. Pelaku berinisial AA (37) berhasil diamankan oleh polisi, sedangkan dua pelaku lainnya tetap dalam pengejaran. Policeman memberika sanksi berupa barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat milik korban dengan kondisi kunci kontak rusak, serta satu buah kunci palsu yang diduga digunakan untuk melancarkan aksi pencurian.

Tersangka AA terancam dicalonkan dengan Pasal 477 ayat (1) KUHAP Baru, tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Ancaman hukumannya paling lama 7 tahun penjara.





