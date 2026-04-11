Polisi Amankan Dua Orang di Lebak Terkait Dugaan Penistaan Agama, Injak Al Quran

Dua orang di Lebak, Banten, diamankan polisi karena diduga melakukan penistaan agama dengan menginjak Al Quran. Kapolres Lebak AKBP Herfiq Zaki memberikan keterangan terkait penangkapan dan meminta masyarakat tetap tenang serta mempercayakan proses hukum kepada kepolisian.

Kapolres Lebak , AKBP Herfiq Zaki, memberikan keterangan pada hari Sabtu (11/4/2026), terkait penangkapan dua orang di Lebak , Banten , yang diduga melakukan penistaan agama dengan menginjak kitab suci Al Quran . Kejadian ini menjadi sorotan publik dan mendapat tanggapan serius dari pihak kepolisian setempat. Penangkapan ini merupakan respons cepat terhadap laporan yang beredar di masyarakat, khususnya di wilayah Malingping dan Wanasalam.

Penyelidikan awal mengarah pada dugaan kuat adanya tindakan yang melanggar hukum dan menyinggung nilai-nilai keagamaan. Pihak kepolisian telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik dan transparan. Setelah penangkapan, kedua terduga pelaku langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh petugas kepolisian. Kapolres Herfiq Zaki menekankan pentingnya menjaga kondusivitas di tengah masyarakat selama proses penyelidikan berlangsung. Beliau mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan mempercayakan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Pernyataan ini bertujuan untuk meredam potensi gejolak dan memastikan stabilitas keamanan di wilayah Lebak.\Kasus ini bermula dari laporan mengenai dugaan penistaan agama yang melibatkan seorang perempuan berinisial N, yang diduga adalah pemilik sebuah salon. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa N meminta seorang perempuan lain untuk bersumpah dengan menginjak Al Quran. Tindakan tersebut diduga terkait dengan hilangnya sejumlah barang di salon, seperti bedak dan minyak wangi. Motif di balik tindakan ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Proses penyelidikan melibatkan pengumpulan bukti, keterangan saksi, dan pemeriksaan terhadap para terduga pelaku. Pihak kepolisian berkomitmen untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini dan memastikan keadilan ditegakkan. Upaya koordinasi dengan berbagai pihak terkait terus dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan dan memastikan semua aspek kasus ditangani secara komprehensif. Kapolres Herfiq Zaki juga menekankan pentingnya menjaga informasi yang beredar di masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan atau disinformasi yang dapat memperburuk situasi. Pihaknya akan secara berkala memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan kasus ini melalui saluran resmi.\Kapolres Herfiq Zaki menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Beliau meminta masyarakat untuk bersabar menunggu perkembangan lebih lanjut dan informasi resmi dari pihak kepolisian. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat dan spekulasi yang dapat merugikan berbagai pihak. Pihak kepolisian berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat. Upaya komunikasi yang intensif akan dilakukan untuk memastikan masyarakat memahami perkembangan kasus ini secara jelas. Selain itu, Kapolres juga mengingatkan masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh provokasi atau hasutan yang dapat memicu konflik. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Pihak kepolisian akan terus berupaya menjaga kondusivitas di masyarakat dan memastikan proses hukum berjalan dengan baik. Penanganan kasus ini menjadi prioritas utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Lebak





