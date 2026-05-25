Polisi Amankan 12 Tersangka dalam Operasi Penggerebekan di Hotel Jakarta Barat

Tim gabungan Bareskrim Polri melakukan operasi penggerebekan di B Fashion Hotel dan The Seven, Jakarta Barat, dan berhasil mengamankan 12 tersangka dalam kasus peredaran narkotika jenis ekstasi dan vape mengandung etomidate.

Oknum polisi berinisial AFH itu ikut diamankan bersama belasan tersangka lain dalam operasi penggerebekan yang dilakukan tim gabungan Bareskrim Polri. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso membenarkan adanya keterlibatan anggota Polri dalam kasus narkoba tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Bareskrim Polri membongkar peredaran narkotika jenis ekstasi dan vape mengandung etomidate di B Fashion Hotel dan The Seven, Jakarta Barat (Jakbar). Parahnya, jaringan tersebut diduga dikendalikan narapidana dari Lapas Cipinang dan melibatkan pihak internal hotel. Penggerebekan dilakukan di tujuh titik pada Sabtu, 9 Mei 2026. Polisi menyasar room karaoke, showroom ladies, rumah kos hingga Lapas Cipinang.

Dari operasi itu, belasan orang berhasil diamankan. Hal ini diungkap Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso.

"Pengungkapan peredaran narkotika jenis ekstasi dan vape mengandung etomidate di B Fashion Hotel dan The Seven, Jakarta", tuturnya, Jumat, 15 Mei 2026





