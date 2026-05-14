Polemik Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 dan Ancaman Nasib Guru Honorer

Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 memicu kekhawatiran guru honorer dan kepala sekolah terkait batas waktu penugasan hingga Desember 2026 serta kendala anggaran pemerintah daerah dalam pengangkatan PPPK.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 yang memicu gelombang reaksi keras dan kekhawatiran mendalam di berbagai lapisan masyarakat pendidikan.

Inti dari aturan tersebut menetapkan bahwa penugasan guru non aparatur sipil negara atau yang lebih dikenal sebagai guru honorer hanya akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Kebijakan ini secara otomatis menciptakan ketidakpastian masa depan bagi ribuan tenaga pendidik yang selama ini menjadi tulang punggung operasional di banyak sekolah di seluruh Indonesia.

Reaksi negatif muncul tidak hanya dari kalangan guru yang terdampak secara langsung, tetapi juga dari pihak manajemen sekolah hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang melihat adanya potensi krisis tenaga pengajar di masa depan. Salah satu potret nyata dari dampak psikologis kebijakan ini terlihat pada sosok Lina Wahyuni, seorang guru honorer yang mengungkapkan rasa terkejut dan kecewa yang luar biasa setelah membaca isi surat edaran tersebut.

Bagi Lina dan rekan-rekannya, kebijakan ini bukan sekadar urusan administrasi atau status kepegawaian, melainkan ancaman terhadap kelangsungan proses belajar mengajar. Lina menekankan bahwa kekhawatirannya tidak hanya terfokus pada nasib pribadinya, tetapi lebih kepada nasib para siswa yang akan kehilangan sosok pendamping di sekolah. Ia memberikan contoh spesifik mengenai pentingnya guru Bimbingan Konseling yang perannya sangat krusial dalam mendampingi perkembangan mental dan akademis siswa.

Menurutnya, cinta terhadap profesi mengajar seharusnya dihargai dengan kepastian status, bukan justru dihadapkan pada tenggat waktu pemberhentian yang mencekam. Ia berharap agar isu pengangkatan guru honorer menjadi ASN tidak berhenti pada tahap wacana belaka, melainkan menjadi aksi nyata yang memberikan jaminan kesejahteraan. Kekhawatiran serupa juga datang dari ranah manajemen sekolah, sebagaimana disampaikan oleh Fahriza Marta Tanjung, seorang Kepala Sekolah Menengah Kejuruan di Medan. Di sekolah yang dipimpinnya, terdapat sekitar 16 guru honorer yang dedikasinya sangat dibutuhkan.

Fahriza menyoroti risiko fatal jika aturan ini diterapkan secara kaku, terutama bagi guru yang tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan per 31 Desember 2024, karena mereka terancam harus segera meninggalkan sekolah. Dampak yang paling mengkhawatirkan adalah terbengkalainya proses pembelajaran di kelas, khususnya pada jurusan-jurusan spesifik di SMK yang membutuhkan keahlian khusus yang tidak bisa digantikan oleh guru umum. Perubahan mendadak ini memaksa pihak sekolah untuk merombak total rencana kegiatan belajar mengajar yang telah disusun rapi untuk satu tahun ke depan.

Lebih jauh lagi, terdapat beban moral yang besar ketika harus melepas tenaga pendidik yang telah mengabdi tanpa adanya jaminan pekerjaan baru bagi mereka setelah kontrak berakhir pada akhir 2026. Meninjau dari perspektif sistemik, Retno Listyarti selaku Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia melihat adanya kontradiksi antara niat baik pemerintah pusat dengan implementasi di tingkat daerah. Retno mengakui bahwa secara teoretis, surat edaran ini bertujuan untuk meningkatkan status guru honorer.

Namun, terdapat celah besar dalam hal pembiayaan karena kewenangan penggajian berada di tangan pemerintah daerah. Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak pemerintah daerah yang mengirimkan surat keberatan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan alasan efisiensi anggaran. Mereka menyatakan ketidakmampuan untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu yang merupakan transisi dari status guru honorer. Retno mengkritik keras sikap pemerintah daerah yang dianggap terlalu perhitungan terhadap kesejahteraan guru.

Ia mempertanyakan dasar perhitungan ketidakmampuan tersebut dan mendesak agar kepala dinas melakukan pendataan akurat terhadap kebutuhan riil guru di lapangan. Retno menegaskan bahwa anggaran pendidikan telah dimandatkan sebesar 20 persen dari APBD, sehingga seharusnya tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk merasa kekurangan dana dalam menggaji para pendidik. Menurutnya, dana tersebut adalah uang rakyat yang seharusnya dikembalikan untuk kepentingan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kesejahteraan guru.

Jika status guru ditingkatkan namun tidak dibarengi dengan kepastian pembayaran gaji, maka peningkatan status tersebut dianggap hanya sebagai formalitas kosong yang tidak memberikan dampak nyata. Situasi ini menunjukkan betapa mendesaknya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak ada guru yang menjadi korban dalam transisi birokrasi ini, demi menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa tetap terpenuhi tanpa gangguan kekurangan tenaga pengajar





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guru Honorer SE Mendikdasmen Kesejahteraan Guru PPPK Anggaran Pendidikan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Veda Lebih Tabah saat Moto3 Prancis 2026 Sangat Sulit, Pemenang Pertama Moto3 2026 Merasa TertamparMemetik hasil yang kontras dengan Veda Ega Pratama pada Moto3 Prancis 2026 membut David Almansa tertampar

Read more »

The 5th WWCE 2026 dan KULT KREO 2026 Jadi Ajang Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif IndonesiaBerita The 5th WWCE 2026 dan KULT KREO 2026 Jadi Ajang Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Indonesia terbaru hari ini 2026-05-12 21:44:26 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Guru Honorer Ungkapkan Harapannya: Status Kami Jelas dan Isu Pengangkatan Tak Hanya WacanaGuru honorer berharap kejelasan status dan pengangkatan ASN setelah keluarnya SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026.

Read more »

Bahas SE Mendikdasmen soal Guru Honorer, Ketua PGRI Jateng: Pusat-Daerah Banyak yang Tidak SinkronKetua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Muhdi menyoroti SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026.

Read more »