Polemik Sanksi Kasus Kekerasan Seksual di UPNVJ: Antara Pengunduran Diri dan Tuntutan Keadilan

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan mahasiswa UPNVJ memicu perdebatan setelah pelaku diizinkan mengundurkan diri alih-alih dipecat secara resmi oleh pihak rektorat.

Sebuah skandal kekerasan seksual yang melibatkan seorang mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ( UPNVJ ) telah mencuat ke permukaan dan memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Pelaku, yang diidentifikasi bernama Zaki Ulumuddin Rahakbau, terbukti melakukan serangkaian tindakan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswi di lingkungan kampus tersebut.

Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) UPNVJ, Rosalia Dika Agustanti, mengonfirmasi bahwa berdasarkan hasil investigasi mendalam, dugaan tersebut terbukti benar dan telah disertai dengan rekomendasi tindak lanjut yang tegas. Proses penyelidikan dimulai setelah Satgas PPKPT UPNVJ menerima laporan resmi dari salah satu korban berinisial MSA pada 19 Desember 2025. Laporan tersebut mencakup bukti berupa tangkapan layar unggahan pelaku di platform media sosial X pada tahun 2025, yang berisi foto-foto mahasiswi dengan keterangan bermuatan seksual yang melecehkan martabat para korban. Setelah dilakukan pemeriksaan komprehensif, Satgas PPKPT UPNVJ menyimpulkan bahwa tindakan Zaki telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pihak Satgas merekomendasikan sanksi administratif tingkat berat, yakni pemberhentian tetap sebagai mahasiswa, mengingat dampak fisik dan psikis yang dialami para korban tergolong berat. Selain itu, terdapat faktor memberatkan lainnya, yaitu tindakan kekerasan dilakukan lebih dari satu kali dan jumlah korban yang lebih dari satu orang. Sebagai bentuk tanggung jawab institusi, pihak universitas berkomitmen untuk memberikan pendampingan, perlindungan, serta pemulihan bagi seluruh penyintas yang terdampak oleh perbuatan pelaku guna memastikan kesehatan mental dan keberlangsungan studi mereka terjaga. Namun, polemik muncul ketika terungkap bahwa pada 6 Maret 2026, pelaku mengajukan permohonan pengunduran diri atas keinginan sendiri, yang kemudian disetujui melalui Keputusan Rektor UPNVJ Nomor 45/UN61/HK.03.01/2026. Keputusan ini menuai kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk anggota Dewan Formatur Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (DF HIMAHI) UPNVJ, Tammam Rabbani. Ia menilai bahwa keluarnya surat keputusan rektor yang tidak secara eksplisit mencantumkan status Zaki sebagai pelaku kekerasan seksual adalah bentuk ketidakadilan bagi para korban. Tammam menegaskan bahwa seharusnya pelaku diberikan sanksi Drop Out (DO) resmi sebagai bentuk penegakan hukum yang memberikan efek jera, bukan sekadar pengunduran diri yang administratif. Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa keputusan yang dianggap lunak ini akan menciptakan preseden buruk bagi penanganan kasus kekerasan seksual di masa depan, bahkan memicu munculnya pelaku-pelaku baru yang tidak merasa jera atas tindakan mereka di lingkungan pendidikan. Hingga saat ini, pihak pelaku belum memberikan tanggapan resmi saat dimintai klarifikasi lebih lanjut mengenai kasus yang telah mencoreng nama baik almamater tersebut





