Polemik Ruben Onsu dan Sarwendah Masih Terus

Polemik antara Ruben Onsu dan Sarwendah masih terus menjadi sorotan publik. Ruben Onsu mengaku tidak pernah menampar Onyo, tetapi tante Onyo yang menamparnya. Onyo juga menyinggung sosok tante Onyo yang disebut memiliki peran dalam keretakan rumah tangga kedua orang tua angkatnya hingga berujung perceraian beberapa tahun lalu.

Polemik antara Ruben Onsu dan Sarwendah masih terus menjadi sorotan publik. Terbaru, perhatian publik tertuju pada unggahan Ruben Onsu yang diduga menyindir Giorgio Barge. Dalam unggahan tersebut, Ruben Onsu mengaku tidak pernah menampar Onyo , tetapi tante Onyo yang menamparnya.

Dia bahkan mempertanyakan alasan dibalik tindakan tante Onyo tersebut. Onyo juga menyinggung sosok tante Onyo yang disebut memiliki peran dalam keretakan rumah tangga kedua orang tua angkatnya hingga berujung perceraian beberapa tahun lalu. Onyo mengaku sebenarnya tidak ingin mengungkap persoalan tersebut ke publik, tetapi ia merasa terpaksa angkat bicara karena menilai tindakan pihak keluarga sudah keterlaluan.

Onyo bahkan mengancam akan membongkar lebih banyak hal terkait upaya yang disebutnya dilakukan untuk menjatuhkan Ruben Onsu jika tindakan serupa terus berlanjut di kemudian hari





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Ruben Onsu Sarwendah Polemik Onyo

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