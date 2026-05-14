Polemik Penilaian LCC Empat Pilar MPR RI 2026 Kalimantan Barat dan Respons Tegas SMAN 1 Pontianak

SMAN 1 Pontianak menyampaikan pernyataan sikap resmi melalui kepala sekolahnya guna menuntut transparansi dan objektivitas penilaian juri setelah siswinya dirugikan dalam final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026.

Dunia pendidikan di Kalimantan Barat baru saja dihebohkan oleh sebuah polemik yang terjadi dalam ajang bergengsi Lomba Cerdas Cermat atau LCC Empat Pilar MPR RI tahun 2026 tingkat provinsi.

Ketegangan muncul ketika salah satu peserta dari SMAN 1 Pontianak, yaitu Josepha Alexandra Roxa Potifera, merasa dirugikan oleh keputusan dewan juri pada babak final. Kejadian ini menjadi viral setelah adanya dugaan ketidakkonsistenan dalam penilaian jawaban yang diberikan oleh para peserta. Josepha, yang merupakan bagian dari Regu C, memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai aspek pemilihan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang dipandu oleh pembawa acara Shindy Lutfiana.

Namun, secara mengejutkan, dewan juri yang diketuai oleh Dyastasita WB justru memberikan penalti berupa pengurangan lima poin bagi Regu C atas jawaban tersebut. Situasi menjadi semakin kontroversial ketika pertanyaan yang sama dilemparkan kepada Regu B dari SMAN 1 Sambas. Ketika perwakilan Regu B memberikan jawaban yang substansinya serupa dengan apa yang diucapkan oleh Josepha, juri justru memberikan tambahan sepuluh poin. Perbedaan perlakuan yang sangat mencolok ini memicu reaksi keras baik dari pihak sekolah maupun masyarakat luas yang mengikuti jalannya kompetisi.

Menanggapi dinamika yang berkembang, Kepala Sekolah SMAN 1 Pontianak, Indang Maryati, mengambil langkah tegas dengan merilis pernyataan sikap resmi melalui akun Instagram sekolah pada Kamis, 14 Mei 2026. Indang Maryati menyampaikan delapan poin pernyataan sikap yang bertujuan untuk mengklarifikasi situasi sekaligus menuntut adanya transparansi dalam proses penjurian.

Pihak sekolah menegaskan bahwa langkah yang mereka ambil bukan bertujuan untuk menyerang kredibilitas lembaga penyelenggara maupun individu tertentu, melainkan sebagai bentuk dukungan agar LCC Empat Pilar yang diinisiasi oleh MPR RI dapat berlangsung secara objektif, akuntabel, dan transparan. Indang menekankan bahwa keberanian Josepha Alexandra dalam menyuarakan ketidakadilan tersebut adalah bentuk integritas seorang pelajar, bukan upaya untuk menjatuhkan pihak manapun.

Sekolah berharap ada konfirmasi dan klarifikasi yang jelas agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan, mengingat lomba ini merupakan sarana edukasi politik dan konstitusi bagi generasi muda. Selain menuntut keadilan, SMAN 1 Pontianak juga menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dukungan masif dari publik yang membela hak siswi mereka. Dukungan yang mengalir deras di media sosial menunjukkan bahwa masyarakat sangat peduli terhadap aspek sportivitas dalam kompetisi pendidikan.

SMAN 1 Pontianak sendiri memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam ajang ini, terbukti dengan pencapaian mereka sebagai juara pertama pada LCC Empat Pilar tahun 2025. Oleh karena itu, rasa kekecewaan yang muncul bukan sekadar karena kehilangan poin, tetapi lebih kepada prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sebuah lomba akademik. Polemik ini menjadi pengingat penting bagi seluruh penyelenggara kegiatan serupa untuk memastikan bahwa kriteria penilaian disusun dengan sangat ketat dan diterapkan secara konsisten kepada seluruh peserta tanpa terkecuali.

Kasus ini kini menjadi sorotan utama di berbagai platform berita digital, memicu diskusi luas mengenai standar penilaian juri dalam kompetisi tingkat provinsi. Ketidaksesuaian antara pengurangan poin bagi satu sekolah dan pemberian poin bagi sekolah lain untuk jawaban yang hampir identik dianggap sebagai cacat prosedur yang serius. Pihak sekolah berharap MPR RI sebagai penyelenggara pusat dapat memberikan perhatian khusus terhadap evaluasi pelaksanaan lomba di tingkat daerah.

Dengan adanya tuntutan transparansi ini, diharapkan integritas LCC Empat Pilar tetap terjaga sehingga mampu melahirkan pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga terbiasa hidup dalam sistem yang adil dan terbuka. Hingga saat ini, publik masih menunggu respons resmi lebih lanjut dari pihak dewan juri dan penyelenggara terkait tuntutan klarifikasi yang diajukan oleh SMAN 1 Pontianak demi mengembalikan marwah kompetisi tersebut sebagai ajang pembelajaran yang sehat





