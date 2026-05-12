Polemik Penilaian LCC 4 Pilar MPR RI Kalbar: MC Shindy Lutfiana Meminta Maaf Terkait Pernyataannya yang Viral

Permohonan maaf disampaikan oleh MC LCC 4 Pilar MPR RI Kalimantan Barat, Shindy Lutfiana, setelah ucapannya kepada peserta yang memprotes keputusan juri memicu kontroversi luas di media sosial.

Perhelatan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang seharusnya menjadi ajang prestasi bagi para pelajar justru berakhir dengan polemik yang menjadi perbincangan hangat di jagat maya.

Kompetisi yang bertujuan untuk mensosialisasikan nilai-nilai dasar negara ini mendadak riuh ketika terjadi perdebatan sengit mengenai penilaian pada babak final. Ketegangan memuncak saat salah satu peserta, Josepha Alexandra, siswi dari SMAN 1 Pontianak, merasa adanya ketidakadilan dalam pemberian skor oleh dewan juri. Josepha memberikan jawaban yang menurutnya sudah tepat, namun Dyastasita Widya Budi, yang menjabat sebagai Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI selaku dewan juri, justru menyatakan bahwa jawaban tersebut salah dan memberikan pengurangan nilai sebesar lima poin.

Suasana semakin memanas ketika regu B memberikan jawaban yang dinilai hampir serupa atau bahkan identik dengan jawaban Josepha, tetapi secara mengejutkan justru mendapatkan tambahan nilai sebesar sepuluh poin dari pihak juri. Hal inilah yang memicu protes keras dari peserta regu C yang merasa ada standar ganda dalam proses penilaian tersebut. Di tengah situasi yang penuh tekanan dan emosional tersebut, peran pembawa acara atau Master of Ceremony (MC) menjadi sangat krusial untuk menenangkan keadaan.

Namun, Shindy Lutfiana yang bertugas sebagai MC pada saat itu justru mengeluarkan pernyataan yang dianggap tidak sensitif dan meremehkan perasaan para peserta. Saat mencoba menengahi protes siswa, Shindy meminta para peserta untuk menerima keputusan juri begitu saja dan melontarkan kalimat yang kemudian viral, yaitu 'mungkin hanya perasaan adik-adik saja'.

Ucapan ini dianggap sangat tidak pantas karena seolah-olah mengabaikan fakta objektif mengenai perbedaan penilaian yang terjadi dan menganggap protes peserta hanya sebagai masalah perasaan atau subjektivitas belaka, bukan berdasarkan bukti jawaban yang ada. Indri Wahyuni, selaku Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR yang juga menjadi juri, sempat meminta peserta untuk lebih memperjelas artikulasi saat menjawab, namun hal itu tidak mampu meredam kekecewaan peserta yang merasa telah diperlakukan tidak adil.

Setelah potongan video kejadian tersebut tersebar luas di berbagai platform media sosial, kritik tajam menghujani Shindy Lutfiana. Netizen menilai bahwa seorang MC dalam acara resmi kenegaraan seharusnya memiliki empati yang lebih besar dan kemampuan komunikasi yang lebih bijak, terutama saat menghadapi pelajar. Menanggapi tekanan publik dan rasa penyesalannya, Shindy akhirnya memilih untuk memberikan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka melalui akun media sosial pribadinya.

Dalam unggahan tertulis tersebut, Shindy menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dengan segala kerendahan hati atas ucapan yang telah ia lontarkan. Ia mengakui bahwa kalimat 'mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja' seharusnya tidak patut diucapkan dalam kapasitasnya sebagai pemandu acara. Shindy mengungkapkan kesedihannya atas kejadian tersebut dan menyadari bahwa ucapannya telah melukai perasaan para peserta serta menimbulkan persepsi negatif di mata masyarakat luas. Meskipun peristiwa ini meninggalkan luka bagi beberapa pihak, terdapat sisi positif yang muncul dari keberanian Josepha Alexandra.

Tindakan Josepha yang berani menyanggah kekeliruan juri di depan publik dianggap sebagai bentuk integritas dan keberanian intelektual yang luar biasa bagi seorang siswi kelas 11. Keberaniannya dalam mempertahankan kebenaran di tengah tekanan otoritas juri mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Sebagai bentuk penghargaan atas sikap kritis dan keberaniannya tersebut, Josepha Alexandra dikabarkan mendapatkan tawaran beasiswa kuliah jenjang S1 ke Tiongkok.

Hal ini menjadi bukti bahwa kejujuran dan keberanian dalam menyuarakan kebenaran dapat membuahkan hasil yang manis, meskipun harus melewati proses yang penuh konflik. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara acara publik mengenai pentingnya transparansi penilaian serta etika komunikasi bagi para petugas lapangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan





