Polemik Pemusnahan Ikan Sapu-sapu: Pemprov DKI Jakarta Evaluasi Metode Penanganan

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas KPKP merespons kritik publik terkait metode penguburan ikan sapu-sapu hidup-hidup dan berkomitmen mencari solusi yang lebih manusiawi melalui koordinasi dengan berbagai pakar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait kontroversi pemusnahan ikan sapu-sapu yang dilakukan dengan cara dikubur hidup-hidup. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Hasudungan Sidabalok mengakui bahwa dalam situasi di lapangan, petugas sering kali menghadapi kendala teknis yang cukup pelik. Jumlah tangkapan ikan sapu-sapu yang masif membuat proses pematian satu per satu sebelum dikubur menjadi sulit dilakukan secara cepat dan efisien.

Hasudungan menyatakan bahwa pihaknya menyadari penguburan dalam kondisi hidup memang menuai pro dan kontra, namun sejauh ini menjadi opsi yang paling memungkinkan untuk menekan populasi hama ikan tersebut di perairan Jakarta. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik yang datang dari masyarakat maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai langkah responsif, Dinas KPKP saat ini tengah membangun sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari kalangan akademisi, lembaga penelitian, hingga praktisi kesejahteraan hewan dan pemerintah pusat. Tujuannya adalah merumuskan metode pemusnahan yang tidak hanya efektif dari segi operasional, tetapi juga memenuhi kaidah syariat Islam serta standar kesejahteraan hewan yang berlaku. Hasudungan berkomitmen agar ke depannya prosedur pemusnahan dapat dilakukan secara lebih manusiawi dan etis. Koordinasi lintas sektor ini diharapkan dapat menghasilkan solusi permanen yang meminimalisir dampak lingkungan sekaligus meredam keresahan publik yang muncul akibat pemberitaan terkait penanganan ikan sapu-sapu tersebut.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DPW PKB Jakarta Gelar Muscab DPC se-DKI Jakarta, Persiapan Menuju Pemilu 2029DPW PKB Jakarta kirim sinyal kuat dengan Muscab DPC se-DKI. Fokus membangun soliditas dan strategi untuk menyongsong Pemilu 2029 secara inklusif.

Read more »

Perda KTR DKI Jakarta Dinilai Berpihak Hidupkan Ekonomi PKL di JakartaBerita Perda KTR DKI Jakarta Dinilai Berpihak Hidupkan Ekonomi PKL di Jakarta terbaru hari ini 2026-04-19 20:12:19 dari sumber yang terpercaya

Read more »

BBM Nonsubsidi Naik, Pramono Siapkan Terobosan Agar Warga Jakarta Pilih Transportasi UmumPemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan terobosan agar masyarakat pengguna BBM nonsubsidi beralih naik transportasi umum.

Read more »

Pemprov DKI Jakarta Kubur Ikan Sapu-sapu Masih dalam Keadaan Hidup, Ini Kata MUIBerita Pemprov DKI Jakarta Kubur Ikan Sapu-sapu Masih dalam Keadaan Hidup, Ini Kata MUI terbaru hari ini 2026-04-20 11:56:53 dari sumber yang terpercaya

Read more »

MUI Kritik Cara Pemprov DKI Kubur Ikan Sapu-sapu Dalam Keadaan Hidup, Disebut Ada Unsur PenyiksaanSekretaris Komisi Fatwa MUI, Miftahul Huda, mengatakan penguburan ikan sapu-sapu dengan cara tersebut jelas menyalahi prinsip rahmatan lil ‘alamin dan kesejahteraan hewan

Read more »

Respons Pemprov DKI Jakarta soal MUI yang Kritisi Ikan Sapu-Sapu Dikubur Hidup-HidupPemprov DKI Jakarta buka suara usai Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi catatan atas pemusnahan ikan sapu-sapu di Jakarta.

Read more »