Polemik Lomba Cerdas Cermat (LCC) Kalimantan Barat: Perselisihan Hasil, Kritik dan Persetujuan

Polemik Lomba Cerdas Cermat (LCC) Kalimantan Barat yang viral di media sosial, melibatkan keputusan juri yang dianggap tidak konsisten. Ocha, siswa SMAN 1 Pontianak, menjadi perbincangan hangat karena insiden penilaian juri. Perselisihan ini juga melibatkan SMAN 1 Pontianak yang menolak mengikuti lomba ulang LCC 4 Pilar MPR.

Josepha Alexandra bukanlah sosok baru dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) yang diselenggarakan oleh MPR RI . Bahkan, SMAN 1 Pontianak pernah juara 1 di LCC 2025.

Josepha Alexandra atau Ocha, siswa SMAN 1 Pontianak saat mengikuti Lomba Cerdas Cermat (LCC) tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan nasional tahun 2025 lalu. Kronologi polemik ini mencuat saat jawaban yang disampaikan Ocha dianulir atau dianggap salah oleh dewan juri, bahkan poin yang didapat grupnya pun dikurangi. Netizen yang menyaksikan video tersebut merasa adanya ketidakadilan dan menilai bahwa SMAN 1 Pontianak telah "dicurangi" oleh keputusan juri yang dianggap tidak konsisten.

Rangkuman Polemik LCC Kalimantan Barat yang Viral di Media Sosial, Kronologi hingga SMAN 1 Pontianak Tolak Lomba Ulang. Melalui dokumentasi video lomba yang diunggah oleh akun YouTube resmi MPR RI, terlihat bagaimana Ocha dan kawan-kawan berjuang membawa nama baik Kalimantan Barat di ibu kota. SMAN 1 Pontianak saat itu tergabung dalam Grup C pada babak penyisihan pertama. Persaingan di grup ini terbilang sangat ketat, karena mereka harus berhadapan dengan sekolah unggulan dari provinsi lain.

Dalam babak tersebut, Grup C yang dihuni oleh SMAN 1 Pontianak berhasil mengumpulkan total 120 poin. Sayangnya, langkah Ocha dan tim harus terhenti di babak penyisihan pertama ini dan gagal melaju ke babak penyisihan kedua. Sebagai perbandingan, lawan-lawan mereka, yakni MAN 2 Kota Malang (Jawa Timur) yang berada di Grup A sukses mendominasi dengan raihan 170 poin. Sementara itu, SMAN 10 Fajar Harapan (Aceh) di Grup B mengantongi total 120 poin.

SMAN 1 Pontianak Tegas Tolak Lomba Ulang LCC 4 Pilar MPR, Hormati Hasil dan Dukung SMAN 1 Sambas ke Nasional.

Buntut Viralnya LCC di Kalimantan Barat, MPR Putuskan Final Lomba Cerdas Cermat DiulangBerita Buntut Viralnya LCC di Kalimantan Barat, MPR Putuskan Final Lomba Cerdas Cermat Diulang terbaru hari ini 2026-05-13 15:59:19 dari sumber yang terpercaya

Buntut Polemik LCC MPR RI Kalbar Berujung Lomba Ulang, Juri dan MC DinonaktifkanBerita Buntut Polemik LCC MPR RI Kalbar Berujung Lomba Ulang, Juri dan MC Dinonaktifkan terbaru hari ini 2026-05-13 18:14:46 dari sumber yang terpercaya

Polemik LCC 4 Pilar MPR RI Kalbar Berujung Lomba Ulang dan Sanksi JuriSekjen MPR RI menyatakan bahwa kendala teknis suara menjadi penyebab polemik final LCC di Kalbar. Sebagai tindak lanjut, MPR akan melakukan lomba ulang dengan juri independen serta menonaktifkan juri dan MC yang terlibat.

Mengapa Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) di Kalimantan Barat Ditolak, Memperburuk Perasaan Warga FKPPIForensic Society of Greater Indonesia (FSGI), perwakilan organisasi terbesar dari kursi paripurna DPR RI, menolak rencana pengulangan final LCC tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang menimbulkan polemik dewan juri. Ketua FSGI, Retno, dan Ketua Umum FSGI, Fahriza Marta Tanjung, menyayangkan langkah MPR untuk mengulang final LCC ini karena dinilai berpotensi memunculkan pro dan kontra, kurang tepat, dan mengabaikan kondisi psikologis peserta.

