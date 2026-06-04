Polemik Hubungan Ruben Onsu dan Sarwendah Kembali Memas,

Polemik hubungan antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali memanas dan menjadi sorotan publik setelah pernyataan terbaru dari kedua belah pihak. Pihak Sarwendah melalui kuasa hukumnya, Abraham Simon, menegaskan bahwa kliennya selama ini memilih untuk diam dan menahan diri agar tidak membuka berbagai detail di balik perceraian mereka. Pihak Ruben sebelumnya melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, menyinggung soal kesepakatan yang disebut telah dibuat terkait anak dan harta gana-gini.

Kembali memanas dan menjadi sorotan publik setelah pernyataan terbaru dari kedua belah pihak ramai diperbincangkan di media. Polemik yang awalnya berkaitan dengan hak bertemu anak kini melebar menjadi dugaan adanya fakta besar yang belum pernah diungkap ke publik sejak perceraian mereka resmi terjadi.

Pernyataan Ruben Onsu yang menyinggung soal akses bertemu anak-anaknya menjadi sorotan publik. Ia mengaku tidak mendapatkan waktu berkumpul sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Kondisi ini kemudian memicu berbagai reaksi, termasuk dari pihak Sarwendah yang akhirnya memberikan respons melalui kuasa hukumnya. Pihak kuasa hukum Sarwendah, Abraham Simon, menegaskan bahwa kliennya selama ini memilih untuk diam.

Ia menyebut, Sarwendah menahan diri agar tidak membuka berbagai detail di balik perceraian mereka yang sebenarnya menyimpan banyak cerita. Abraham juga menegaskan bahwa sikap diam Sarwendah bukan berarti tidak memiliki kekuatan atau posisi. Ia bahkan menyebut bahwa kondisi tersebut bisa berubah apabila tekanan terus berlanjut. Lebih jauh, pihak Sarwendah mengisyaratkan bahwa masih ada banyak hal yang belum pernah diungkap ke publik.

Termasuk soal fakta di balik perceraian yang selama ini belum tersampaikan. Bahkan, Abraham secara terbuka menyebut bahwa alasan utama perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah belum pernah disampaikan secara lengkap ke publik. Meski begitu, ia menambahkan bahwa pihaknya tetap berusaha menjaga komitmen dan kesepakatan yang telah dibuat setelah perceraian. Di sisi lain, pihak Ruben sebelumnya melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, menyinggung soal kesepakatan yang disebut telah dibuat terkait anak dan harta gana-gini.

Menurutnya, perjanjian itu sudah mengatur waktu kebersamaan antara Ruben dan anak-anaknya. Namun dalam praktiknya, ia menyebut hal tersebut tidak berjalan sesuai kesepakatan. Minola bahkan menyoroti bahwa Ruben sempat kesulitan mendapatkan waktu bersama anak-anaknya. Isu mengenai hubungan yang disebut-sebut kurang harmonis antara Angelina Sondakh dan anak sambungnya, Aaliyah Massaid, kembali menjadi sorotan publik.

Rumor ini viral. Kasus dugaan penipuan investasi yang menimpa suami aktris Bunga Zainal, Sukhdev Singh, kembali menjadi sorotan publik. Kerugian yang mencapai Rp2,3 miliar. Kasus dugaan penipuan berkedok investasi bisnis batu bara yang menimpa suami Bunga Zainal, Sukhdev Singh, ternyata tidak hanya menimbulkan kerugian materi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Rieke Diah Pitaloka angkat bicara usai penangkapan Dadan Hindayana Eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Industri musik tanah air kembali melahirkan talenta berbakat yang berhasil mencuri perhatian netizen secara masif. Nama Muh Isnan Dahir atau yang lebih akrab dikenal dengan Belakangan ini, nama komedian senior Mpok Atiek menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah beredar sebuah video yang memicu kekhawatiran publik.

Perseteruan antara Ruben Onsu dan mantan istrinya, Sarwendah, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, putra angkat mereka, Betrand Peto, secara terbuka mengungkap fakta Persaingan PlayStation, Xbox, dan Nintendo semakin sengit pada 2026. Ketiganya berlomba menghadirkan game eksklusif, layanan digital, dan inovasi untuk menarik gamer. Belakangan ini, nama komedian senior Mpok Atiek menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah beredar sebuah video yang memicu kekhawatiran publik.

Nama Dadan Hindayana kembali menjadi sorotan publik dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BGN. Jurusan Entomologi Terapan yang merupakan pendidikan S3-nya ikut disorot. Berita mengenai bersedia lunasi utang rumah Ruben Onsu, ini 5 sumber kekayaan Sarwendah rupanya dilirik pembaca. Artikel ini sukses bertengger di deretan terpopuler.

UMSU melaksanakan seleksi bagi mahasiswa internasional, diikuti 1219 calon mahasiswa dari 50 negara. Mereka akan menjalani seleksi masuk program sarjana dan magister. iFlytek meluncurkan Fika, ereader ringkas seukuran smartphone dengan layar E Ink Carta 1300 dan fitur AI pintar untuk kenyamanan membaca di mana saja.

Tim Unit Reskrim Polsek Katibung bergerak cepat mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan (curat) yang menyasar rumah sekaligus warung kelontong di Desa Rangai Tri Tun Vivo X500 Ultra dikabarkan akan membawa fitur kamera zoom 10x yang luar biasa, sementara pengembangan Xiaomi 18 Ultra dilaporkan tertunda karena kendala biaya komponen.





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polemik Hubungan Ruben Onsu Dan Sarwendah Pernyataan Ruben Onsu Kuasa Hukum Sarwendah Abraham Simon Minola Sebayang Kesepakatan Anak Dan Harta Gana-Gini

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bukan KDRT atau Selingkuh, Pengacara Singgung Penyebab Cerai Ruben Onsu-SarwendahPerseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali menjadi sorotan publik. Meski keduanya telah resmi berpisah, polemik terkait penyebab keretakan rumah tangga mereka.

Read more »

Banyak Drama, Unggahan Adik Sarwendah Diduga Sindir Ruben OnsuBanyak Drama, Unggahan Adik Sarwendah Diduga Sindir Ruben Onsu

Read more »

Konflik Ruben Onsu vs Sarwendah Memanas, Sindiran Soal Anak dan Utang Bikin HebohKonflik Ruben Onsu dan Sarwendah makin panas di media sosial. Sindiran soal nafkah anak, utang hingga orang terdekat jadi sorotan publik.

Read more »

Kekayaan Ruben Onsu yang Setop Nafkahi Sarwendah selama 6 BulanRuben Onsu hentikan nafkah untuk Sarwendah sejak akhir 2025. Ruben mengaku kesulitan bertemu anak, sementara Sarwendah merasa terbebani cicilan aset pasca-perceraian mereka.

Read more »