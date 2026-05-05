Polemik Harga Sepatu Sekolah Rakyat: Estimasi Rp 700 Ribu Picu Kecurigaan Publik

Warganet mempertanyakan estimasi harga sepatu siswa Sekolah Rakyat yang mencapai Rp 700.000 per pasang, dinilai terlalu tinggi dibandingkan harga pasar. Kemensos berjanji akan melakukan lelang terbuka untuk menekan harga.

Rencana pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat (SR) oleh Kementerian Sosial ( Kemensos ) Republik Indonesia memicu perdebatan sengit di kalangan warganet, khususnya di platform Instagram. Sorotan utama tertuju pada estimasi harga per pasang sepatu yang mencapai Rp 700.000, sebuah angka yang dianggap tidak masuk akal oleh banyak pengguna internet.

Total anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan 39.345 pasang sepatu ini mencapai sekitar Rp 27 miliar, yang semakin memperkuat kecurigaan publik akan adanya mark-up harga atau ketidaktransparan dalam proses pengadaan. Perbandingan dengan harga pasar yang berkisar antara Rp 100.000 hingga Rp 300.000 per pasang semakin menajamkan kritik terhadap estimasi harga yang diajukan oleh Kemensos. Warganet mempertanyakan dasar perhitungan harga tersebut dan menuntut penjelasan rinci mengenai spesifikasi produk yang akan dibeli.

Mereka khawatir bahwa anggaran negara digunakan secara tidak efisien dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Klarifikasi terkait isu ini kemudian muncul dari pihak terkait. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa harga sepatu yang sebenarnya hanya sekitar Rp 179.000 per pasang, jauh di bawah estimasi awal Rp 700.000. Pihak Kemensos menjelaskan bahwa proses pengadaan akan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka, yang diharapkan dapat menekan harga akhir menjadi lebih rendah dari perkiraan.

Hal ini disampaikan oleh Gus Ipul saat ditemui di lokasi proyek Sekolah Rakyat Kedung Cowek, Surabaya. Ia menekankan bahwa lelang terbuka akan memastikan adanya persaingan yang sehat di antara para penyedia barang dan jasa, sehingga harga yang diperoleh akan lebih kompetitif. Gus Ipul juga menegaskan komitmennya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan pengadaan. Ia menginstruksikan para penanggung jawab untuk menghindari praktik-praktik yang tidak sehat, seperti lobi-lobi, titipan, atau rekayasa harga.

Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa tidak boleh ada penyimpangan dalam proses pengadaan sepatu siswa SR ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan secara optimal dan bertanggung jawab. Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan akan dilakukan secara ketat untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, terdapat berita lain yang juga menjadi perhatian publik, seperti pemanggilan Prabowo terhadap Purbaya dan Menkeu era Soeharto ke Istana, perpanjangan masa penahanan Richard Lee oleh Polda Metro Jaya selama 40 hari, dan gugatan penumpang KA Argo Bromo Anggrek terhadap PT KAI, Danantara, dan Traveloka yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Bandung.

Isu pengadaan sepatu siswa SR ini menjadi contoh pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, serta peran aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah





