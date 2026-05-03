Polemik Dugaan Rasisme Marc Klok: Persib Bela Habis-habisan, Bhayangkara FC Disentil

Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, dituduh melontarkan kata-kata rasis kepada striker Bhayangkara FC, Henry Doumbia. Persib Bandung membela habis-habisan Klok dan mempertanyakan langkah Bhayangkara FC yang membawa isu ini ke publik.

Polemik dugaan rasisme yang melibatkan gelandang Persib Bandung , Marc Klok , terhadap striker Bhayangkara FC, Henry Doumbia , mencuat setelah pertandingan pekan ke-30 Super League 2025/2026 di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, pada Kamis (30/4).

Bhayangkara FC menuduh Klok melontarkan kata-kata rasis kepada Doumbia, bahkan mempublikasikan tuduhan tersebut melalui media sosial resmi mereka, memicu perdebatan panas, termasuk adu argumen antara Klok dan kapten Bhayangkara, Wahyu Subo Seto. Namun, Klok dengan tegas membantah tuduhan tersebut, mengklaim bahwa insiden itu hanyalah kesalahpahaman di lapangan yang telah diselesaikan secara langsung dengan Doumbia. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan dukungan penuh kepada Klok, menekankan bahwa kejadian tersebut berlangsung tepat di depan wasit yang merupakan wasit papan atas di Asia.

Hodak berpendapat bahwa jika Klok benar-benar mengucapkan kata-kata rasis, wasit pasti akan langsung memberikan kartu merah. Ia juga telah mengonfirmasi kepada sejumlah pemain yang berada di dekat kejadian dan tidak ada satupun yang mendengar ucapan bernada rasis dari Klok. Hodak menduga bahwa terjadi salah paham bahasa, di mana ucapan Klok 'Give me the ball back' mungkin terdengar berbeda oleh Doumbia.

Ia mempertanyakan langkah Bhayangkara FC yang membawa isu ini ke publik, mengingat masalah tersebut telah diselesaikan oleh wasit pada awal babak kedua. Hodak bahkan menilai tindakan Bhayangkara FC memalukan dan mendesak mereka untuk meminta maaf kepada Marc Klok.

