Betrand Peto, putra angkat Ruben Onsu, mengungkapkan perasaannya melalui unggahan di Instagram. Ia menuding bahwa keluarga Sarwendah telah melakukan upaya untuk menjatuhkan Ruben Onsu dan mengalihkan hak asuh anak mereka.

Polemik Anak Ruben Onsu dan Sarwendah Makin Panas, Komnas Perlindungan Anak Soroti Pengalihan Hak Asuh Anak . Betrand Peto , putra angkat Ruben Onsu , mengungkapkan perasaannya melalui unggahan di Instagram.

Ia menuding bahwa keluarga Sarwendah telah melakukan upaya untuk menjatuhkan Ruben Onsu dan mengalihkan hak asuh anak mereka. Betrand Peto juga mengungkapkan bahwa Ruben Onsu telah memilih untuk tidak memberikan perlawanan dan membalas tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia menambahkan bahwa Ruben Onsu telah memilih untuk diam meskipun menghadapi tekanan dalam waktu yang cukup lama. Unggahan tersebut kemudian semakin menarik perhatian publik ketika Betrand Peto menyinggung pengalaman pribadinya bersama keluarga Sarwendah.

Ia membandingkan perlakuan yang diterimanya dari Ruben Onsu dengan tindakan yang disebut pernah dilakukan oleh salah satu kerabat mantan istri presenter tersebut. Betrand Peto juga mengungkapkan dugaan adanya upaya yang telah berlangsung lama untuk menjatuhkan Ruben Onsu. Ia bahkan menyinggung pengalaman ketika keluarganya di Nusa Tenggara Timur (NTT) disebut ikut terpengaruh oleh berbagai informasi yang menurutnya tidak benar. Keputusan Ruben Onsu untuk memeluk agama Islam kembali menjadi sorotan publik setelah putra angkatnya, Betrand Peto, mengungkap sejumlah pernyataan mengejutkan.

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Polemik Ruben Onsu Sarwendah Betrand Peto Hak Asuh Anak Pengalihan Hak Asuh

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