Polri menyelidiki personel Satresnarkoba Polres Asahan yang dituduh mengajak tahanan makan siang. Investigasi Propam fokus pada pelanggaran prosedur pengawasan tahanan setelah operasi 30 ton narkoba.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara ( Polda Sumut) sedang melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah anggota kepolisian yang diduga keras telah melanggar protokol dengan mengajak tahanan untuk menikmati makanan di sebuah restoran. Peringatan keras ini diberikan oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa tidak ada bentuk pembiaran atau pelanggaran etika profesional yang dilakukan oleh personel yang terlibat dalam peristiwa tersebut di kawasan kota Medan. Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, secara resmi menegaskan bahwa seluruh mekanisme investigasi sudah berada di bawah tanggung jawab penuh dari Bidang Profesi dan Pengamanan ( Propam) Polda Sumut. Tindakan pemeriksaan ini dilakukan dengan sangat serius untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik kepolisian dan prosedur keamanan penjara yang berlaku secara ketat.

Mekanisme Investigasi Propam Polda Sumut

Komandan Bidang Propam Polda Sumut telah secara langsung mengambil alih proses investigasi untuk menelusuri segala detail kejadian dan memastikan bahwa setiap aspek dari peristiwa itu diperiksa secara mendalam. Langkah investigatif ini bertujuan untuk memeriksa secara rinci apakah ada pasal hukum atau peraturaninternal kepolisian tertentu yang dilanggar oleh para personel yang terjerat dalam skandal ini. Kombes Pol Ferry Walintukan, dalam keterangannya yang disampaikan di Medan pada Selasa (17/11/2026), menjelaskan bahwa fokus utama dari pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran hukum atau disiplin yang mungkin terjadi selama interaksi tersebut berlangsung. Setiap rincian dari laporan saksi dan rekaman bukti akan dikaji secara teliti untuk menentukan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh para oknum polisi yang bersangkutan.

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Identitas Pelanggaran dan Latar Belakang Satresnarkoba

Kombes Pol Ferry Walintukan mengklarifikasi bahwa personel kepolisian yang terlibat dalam kegiatan mencurigakan tersebut berasal dari Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) di bawah naungan Kepolisian Resor (Polres) Asahan. Seluruh anggota dari unit reserse narkoba yang terlibat ini telah dimintai keterangan secara mendalam oleh aparat penyidik untuk membantah maupun mengonfirmasi dugaan pelanggaran yang terjadi. Insiden pelaporan ini terjadi tepat pada hari Senin (16/11), sebuah waktu yang sangat krusial karena Polda Sumut tengah menggelar konferensi pers besar-besaran yang mengungkap hasil operasi narkoba yang telah berlangsung selama kurun waktu 46 hari. Operasi tersebut merupakan kolaborasi intensif antara Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut bersama dengan seluruh jajaran kepolisian daerah dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba secara total di wilayah Sumatera Utara.

Volume Barang Bukti dan Kehadiran Tahanan

Dalam konferensi pers monumental tersebut, Polda Sumut berhasil mengungkap akumulasi barang bukti berupa berbagai jenis narkotika dengan volume total yang sangat masif, yaitu lebih dari 30 ton. Angka tersebut mencerminkan skala operasi penegakan hukum yang luar biasa besar dan menjadi tonggak sejarah dalam perang terhadap narkoba di tingkat regional. Sejalan dengan pengungkapan barang bukti tersebut, pihak keamanan juga menghadirkan sejumlah tahanan yang sedang menjalani proses hukum terkait kasus-kasus berat yang ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba. Keberadaan para tahanan ini dimaksudkan sebagai bagian dari transparansi penegakan hukum, meskipun kehadiran mereka di luar area sel tahanan kemudian menjadi titik awal dari penyelidikan internal yang intensif oleh pihak berwenang saat ini.

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Dugaan Motif Kemanusiaan dan Pengawasan

Setelah kegiatan konferensi pers berakhir, personel Satresnarkoba Polres Asahan secara aktif mencari lokasi tempat makan siang di sekitar area Markas Besar Polda Sumut, yang lokasinya tidak terlalu jauh dari kompleks mapolda. Selama periode tersebut, para personel kepolisian tersebut secara aktif mengajak tahanan untuk makan bersama, dengan alasan utama yang mereka sampaikan adalah pertimbangan kemanusiaan yang mendasari tindakan tersebut. Kombes Pol Ferry Walintukan mencatat bahwa klaim dari personel tersebut juga mencakup alasan untuk mempermudah pengawasan yang dilakukan oleh personel kepada tahanan selama jam istirahat makan siang berlangsung. Mereka berargumen bahwa interaksi di ruang terbuka seperti restoran dianggap lebih aman dan memungkinkan pengamatan yang lebih luas dibandingkan dengan menjaga tahanan di dalam sel tertutup yang minim interaksi sosial.

Dampak Sosial dan Langkah Hukum Selanjutnya

Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat dan instansi terkait mengenai integritas penegakan hukum serta kemungkinan adanya celah keamanan dalam sistem penahanan. Meskipun dalih kemanusiaan dan kemudahan pengawasan dikemukakan sebagai pembenaran, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran prosedur standar operasional kegiatan (SOP) yang ketat. Pihak Polda Sumut berkomitmen untuk menyelesaikan penyelidikan ini secepatnya dan menjatuhkan sanksi yang tegas sesuai dengan kadar pelanggaran yang terbukti di pengadilan militer atau disiplin kepolisian. Langkah ini akan menjadi preseden penting bagi seluruh jajarannya untuk memahami batasan antara empati kemanusiaan dan kewajiban profesional menjaga keamanan tahanan di bawah kendali negara.