Polda Sumatera Barat: Mayat Wanita Ditemukan Terikat Lakban di Kontrakan Padang

Polresta Padang mengungkap temuan mayat wanita terikat lakban di rumah kontrakan Indarung pada 8 November 2020. Investigasi intensif terus dilakukan untuk membongkar motif tindak pidana tersebut.

Kejadian misterius yang menggemparkan warga terjadi pada Minggu sore tanggal 8 November 2020 di wilayah Jalan Baru Perumnas Indarung, Kelurahan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Warga setempat mengalami kepanikan mendadak setelah menemukan jenazah seorang wanita yang dalam kondisi terikat menggunakan lakban hitam di dalam kamar rumah kontrakan. Temuan tersebut memicu respons cepat dari pihak kepolisian untuk segera melakukan penanganan di lokasi kejadian sebelum bukti-bukti fisik mungkin hilang atau terkontaminasi lingkungan sekitar.

Respons Cepat Polresta Padang di TKP

Kompol M Yasin, yang menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang, memimpin langsung proses olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) sejak awal penyelidikan dimulai. Ia menyatakan bahwa satgas reskrim segera mendatangi lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat pada sore hari tersebut. Kehadiran tim intai dari Unit Identifikasi bersama dengan Unit Operasional yang dikenal dengan nama Tim Klewang menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap detail di lokasi kejadian tertangkap dengan akurat dan tidak ada celah investigasi yang terlewatkan.

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Proses ekspedisi pemeriksaan ini tidak hanya mengandalkan unit khusus, tetapi juga melibatkan personel piket dari Pamapta serta anggota Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan. Komitmen seluruh personel untuk tetap berada di lapangan hingga malam hari sekitar pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) menunjukkan urgensi tinggi dalam mengamankan bukti-bukti awal. Langkah koordinasi multi-unit ini memastikan bahwa rantai penanganan kasus berjalan dengan sistematis dan memenuhi standar prosedur operasional kepolisian di Sumatera Barat.

Deskripsi Detail Korban dan Kondisi Fisik

Saat petugas tiba di lokasi, kondisi jasad korban sudah menunjukkan tanda-tanda telah beberapa lama berada di tempat tersebut, ditandai dengan keluarnya bau tidak sedap yang menyengat udara sekitar. Jenazah perempuan tersebut ditemukan berada di dalam kamar kecil dengan posisi tubuh tertimpa oleh sebuah kasur, sebuah detail yang mencerminkan kemungkinan usaha penyembunyian atau penindisan oleh pelaku tindak pidana. Temuan fisik ini menjadi titik awal analisis forensik untuk menentukan waktu kematian dan penyebab meninggalnya korban tersebut.

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Investigasi fisik lebih lanjut mengungkap bahwa tubuh korban diikat dengan kuat menggunakan lakban di berbagai bagian tubuh krusial. Lakban hitam tersebut menutupi area kaki, tangan, leher, hingga mulut korban, mengindikasikan adanya tindakan paksaan atau pengekangan yang disengaja sebelum atau saat kejadian terjadi. Pola ikatan lakban ini memberikan petunjuk penting bagi tim reskrim untuk merekonstruksi modus operandi yang digunakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut di Kota Padang.

Penyelidikan Lanjutan dan Langkah Kepolisian

Berdasarkan bukti fisik yang terpapar di lokasi, pihak Polresta Padang memiliki dugaan kuat bahwa kematian korban merupakan hasil dari tindak pidana tertentu. Namun, Kompol M Yasin menekankan bahwa klaim tersebut belum dapat dinyatakan sebagai kesimpulan final tanpa melalui serangkaian penyelidikan mendalam dan pemeriksaan laboratorium yang komprehensif. Kepolisian memerlukan waktu dan data tambahan untuk mengonfirmasi apakah kematian ini disebabkan oleh pembunuhan berencana, penganiayaan berat, atau bentuk kejahatan lainnya yang melibatkan unsur kekerasan fisik signifikan.

Seluruh proses verifikasi akan berlangsung intensif di laboratorium forensik Polresta Padang guna memperoleh bukti ilmiah yang kuat. Hasil otopsi dan analisis jejak lakban serta DNA diharapkan dapat mengungkap identitas pelaku dan motif di balik kejahatan sadis tersebut. Warga Lubuk Kilangan dan sekitarnya diharapkan dapat bersabar sambil menunggu hasil penyelidikan resmi yang akan diumumkan oleh kepolisian sebagai bentuk akuntabilitas publik dalam menangani kasus kriminalitas di wilayah Sumatera Barat.