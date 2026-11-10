Polda Sulsel Bongkar Ring Pengoplosan Gas 3 Kg Jadi Nonsubsidi di Makassar

Polisi Sulsel membongkar ring pengoplosan gas di Tamalanrea, Makassar. Pelaku AA mengaku belajar modus ini dari YouTube dan menjual tabung 3 kg menjadi ukuran 5,5 kg dan 12 kg.

Polda Sulawesi Selatan resmi membongkar sindikat pengoplosan gas LPG subsidi menjadi nonsubsidi di kawasan Jalan Kedamaian Selatan 1, Blok F nomor 447, Kelurahan Tamalanrea, Kota Makassar. Operasi khusus ini dipimpin oleh Subdit I Industri, Perdagangan, dan Investasi serta Pangan di bawah naungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel yang berhasil mengamankan satu pelaku utama atas nama AA berumur 47 tahun. Penindakan ini dilakukan setelah adanya laporan rutin dari masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang terindikasi sebagai tempat pengoplosan gas ilegal di lokasi tersebut.

Modus Pengoplosan Gas Subsidi ke Nonsubsidi

Pelaku AA mengaku bahwa ia mempelajari teknik pengoplosan tabung gas ini secara otodidak dengan menonton berbagai tutorial yang tersedia di platform YouTube. Setelah mengetahui caranya, ia kemudian membeli seluruh alat bantu yang diperlukan melalui transaksi daring di berbagai situs e-Commerce untuk menjalankan bisnis ilegalnya. Cara kerjanya melibatkan pembelian tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg dari sejumlah toko maupun pangkalan resmi dengan harga kisaran Rp19.000 hingga Rp20.000 per tabung.

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Proses pengoplosan ini dilakukan dengan menggunakan ember hitam yang diisi oleh es batu atau air dingin guna memperlancar aliran gas saat pemindahan. Posisi tabung sumber 3 kg diletakkan di atas sementara tabung target ukuran lebih besar seperti 5,5 kg atau 12 kg ditempatkan di bawahnya untuk menerima transfer gas. Setelah gas dipindahkan, tabung tersebut dinaikkan ke atas timbangan elektronik untuk memastikan berat isiannya sesuai dengan standar ukuran yang diklaim sebagai tabung nonsubsidi.

Posisi Stakeholder dan Analisis Pelaku

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel, Komisaris Besar Didik Supranoto, menjelaskan bahwa operasi penangkapan dilakukan berdasarkan laporan warga yang aktif mengawasi lingkungan tempat tinggal mereka. Tim penyidik langsung bergerak cepat menuju lokasi di Kecamatan Tamalanrea untuk melakukan penyelidikan mendalam sebelum akhirnya berhasil mengamankan pelaku pada hari Senin kemarin siang. Saat dilakukan sidak, pihak kepolisian berhasil mengamankan berbagai barang bukti penting di dalam rumah tersebut.

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Barang bukti yang berhasil diamankan oleh tim Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sulsel meliputi 100 buah tabung gas 3 kg, 6 buah tabung gas 5,5 kg, serta 21 tabung gas 12 kg. Selain itu, penyidik juga menyita 2 timbangan digital, 13 alat transfer gas, satu unit kendaraan mobil yang digunakan untuk operasional, dan 50 segel tabung berwarna putih dan kuning yang menandakan tabung asli nonsubsidi.

Dampak Ekonomi dan Konsekuensi Hukum

Menurut data dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Taufik Herdiansyah Zeinardi, kegiatan pengoplosan ini telah berjalan sejak bulan Agustus 2026 dan dilakukan secara rutin selama 20 hari setiap bulannya. Pelaku tidak melakukannya setiap hari karena bekerja sendiri dengan kapasitas terbatas, di mana untuk tabung ukuran 5,5 kg ia mampu menyelesaikan proses pengoplosan setiap 4 hari sekali. Target pasar dari gas hasil oplosan ini dijual ke masyarakat umum serta berbagai restoran atau warung makan dengan harga jual Rp100.000 untuk ukuran 5,5 kg dan Rp200.000 untuk ukuran 12 kg.

Akibat selisih harga beli dan jual ini, pelaku AA mencatat keuntungan kotor sebesar Rp55,2 juta dalam periode Agustus hingga saat penangkapan dilakukan. Rincian keuntungan per tabung mencapai Rp60.000 untuk ukuran 5,5 kg dan Rp120.000 untuk ukuran 12 kg, yang menunjukkan margin keuntungan tinggi dari aktivitas ilegal tersebut. Atas perbuatannya, pelaku AA kini terancam dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Pasal 62 ayat 1 juncto Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dari sisi regulasi, sanksi yang dihadapi pelaku ini sangat berat dengan ancaman hukuman penjara maksimal hingga 6 tahun berdasarkan amandemen Undang-Undang Cipta Kerja. Lilik Hardiyanto, Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, menambahkan bahwa lokasi yang dijadikan tempat pengoplosan sebelumnya memang merupakan pangkalan LPG resmi. Namun, izin usaha tersebut telah dicabut oleh otoritas terkait selama tiga tahun terakhir karena berbagai pelanggaran yang sebelumnya dilakukan oleh orang tua pelaku.