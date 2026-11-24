Tim Tipidkor Polda Sulsel bersama Kementan mengamankan dua tersangka RM dan RW yang menjual alsintan bantuan di media sosial, bersama dua unit mesin penanam padi merek Maksi yang disita di Takalar.

Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan melalui Unit Tindak Pidana Korupsi berhasil menggagalkan upaya perdagangan alat mesin pertanian atau alsintan bantuan negara. Operasi tersebut dilakukan secara serentak di wilayah Kabupaten Takalar pada Selasa malam, tanggal 24 November 2026, dengan mengamankan dua unit alsintan beserta dua orang tersangka yang terindikasi menjual barang bantuan pemerintah kepada pihak yang tidak berhak.

Proses Penegakan Hukum dan Sitaan Barang Bukti

Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel, AKBP Jufri, mengonfirmasi bahwa tim gabungan berhasil mengamankan dua unit alsintan secara langsung dari para pelaku di lokasi kejadian. Kedua unit alat tersebut, yang teridentifikasi sebagai mesin penanam padi merek Maksi, telah disita dan kini berada di Kantor Polda Sulsel dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Penanganan tegas ini dilakukan untuk memastikan barang bantuan negara tidak kembali beredar di masyarakat secara ilegal.

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Operasi penangkapan ini melibatkan sinergi erat antara kepolisian Sulawesi Selatan dan Kementerian Pertanian. Tim Tipidkor berkolaborasi langsung dengan tim dari Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Nur Alam, serta dibantu oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Takalar. Kerjasama multidisiplin ini menjadi kunci keberhasilan dalam memblokir transaksi jual beli yang merugikan keuangan negara tersebut di lapangan.

Identitas Tersangka dan Modus Operandi Penjualan

Dua tersangka yang diamankan memiliki inisial RM dan RW, yang keduanya merupakan anggota kelompok tani di wilayah Takalar. Berdasarkan penyelidikan awal, RM bertindak sebagai penjual utama yang menawarkan alat berat kepada pembeli, sementara RW berperan sebagai perantara atau mediator dalam transaksi tersebut. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda yaitu di Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, dan Kelurahan Patalassang, Kecamatan Bontonompo Selatan.

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Modus operandi penjualan ini dilakukan melalui media sosial, di mana tersangka menawarkan alsintan bantuan kepada masyarakat umum. Penegakan hukum ini dimulai ketika tim gabungan melakukan penelusuran intensif di platform daring dan menemukan tawaran jual beli yang mencurigakan. Keberadaan mereka yang menangkap langsung dari penjual menegaskan adanya bukti fisik yang kuat mengenai keterlibatan anggota kelompok tani dalam memperdagangkan barang bantuan.

Peran Strategis dan Koordinasi Nasional

Kasus ini mendapat perhatian khusus dari tingkat nasional berkat keterlibatan langsung Dirjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian, Nur Alam. Dalam operasi pengungkapan kasus ini, Nur Alam melakukan penyamaran sebagai calon pembeli untuk membongkar jaringan penjualan ilegal. Langkah strategis ini memungkinkan tim gabungan untuk mengonfirmasi identitas penjual dan memastikan proses penyitaan berjalan lancar tanpa gangguan dari pihak yang ber transaksi.

Koordinasi antara Ditreskrimsus Polda Sulsel dan Kementerian Pertanian menunjukkan komitmen serius dalam mengamankan program bantuan pertanian. Dengan melibatkan pejabat direktorat Jenderal di lapangan, proses verifikasi asal usul alsintan dapat dilakukan secara akurat. Hal ini memastikan bahwa alat yang diamankan benar-benar merupakan barang bantuan dari Kementerian Pertanian yang seharusnya digunakan untuk kegiatan bertani, bukan untuk diperdagangkan.

Dampak Sosial dan Langkah Hukum Selanjutnya

Sementara tim penyidik masih mendalami peran masing-masing tersangka, pertanyaan mengenai seberapa sering RM dan RW melakukan penjualan alat tersebut sedang digali. AKBP Jufri menyatakan bahwa penyidikan masih fokus untuk memastikan apakah ini merupakan transaksi pertama atau telah berulang kali terjadi. Proses pendalaman ini penting untuk menentukan bobot hukuman dan mengungkap jaringan distribusi barang bantuan yang mungkin melibatkan pihak lain.

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Dengan tindakan tegas ini, Polda Sulsel menyampaikan pesan bahwa upaya memperdagangkan bantuan alsintan tidak akan ditolerir. Kejadian serupa sebelumnya juga terungkap ketika dua unit traktor bantuan disita di wilayah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sidrap setelah ditawarkan melalui media sosial. Penindakan di Takalar ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi kelompok tani dan pihak lain yang berniat menyalahgunakan bantuan negara.