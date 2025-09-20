Polda Sita Buku Terkait Anarkisme: Upaya Mendalami Pengaruh Bacaan terhadap Perilaku

Polda Jawa Barat dan Jawa Timur menyita buku-buku yang diduga terkait dengan teori anarkisme dari tersangka kasus perusakan dan aksi anarkis. Penyitaan bertujuan untuk menyelidiki potensi pengaruh bacaan terhadap perilaku anarkis, memicu perdebatan tentang peran bacaan dalam membentuk perilaku seseorang.

Kepolisian Daerah ( Polda ) Jawa Barat menyita sejumlah buku yang diduga terkait dengan teori anarkisme sebagai barang bukti dalam kasus perusakan dan pembakaran fasilitas umum pada 17 September 2025. Penyitaan ini dilakukan terhadap 25 tersangka yang terlibat dalam aksi tersebut, sebagaimana diumumkan melalui akun Instagram Divisi Humas Polri.

Tindakan serupa juga dilakukan oleh Polda Jawa Timur, yang menyita 11 buku dari tersangka kasus perusakan dan pengeroyokan polisi di Pos Lantas Waru, Sidoarjo. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim, Kombes Pol Widi Atmoko, menjelaskan bahwa penyitaan tersebut bertujuan untuk mendalami kemungkinan adanya keterkaitan antara isi buku-buku tersebut dengan tindakan anarkis yang dilakukan oleh para pelaku. Penyelidikan ini berfokus pada apakah buku-buku bacaan tersebut memengaruhi cara pandang seseorang dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan anarkis. Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah mempublikasikan sejumlah buku sebagai barang bukti yang terkait dengan kericuhan saat demonstrasi di Gedung DPRD Jabar pada Selasa, 16 September 2025. Beberapa buku yang disita diduga memuat teori-teori anarkisme yang menjadi referensi literasi bagi kelompok pendemo yang melakukan tindakan anarkistis di Gedung DPRD Jawa Barat beberapa waktu lalu. Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudi Setiawan, menyatakan bahwa buku-buku tersebut mengandung narasi anarkisme, termasuk ajakan untuk desersi. Pengungkapan ini memicu perdebatan tentang peran bacaan dalam membentuk perilaku seseorang. \Kasus penyitaan buku-buku yang diduga terkait dengan anarkisme oleh pihak kepolisian menimbulkan pertanyaan mendasar tentang hubungan antara bacaan dan perilaku. Psikolog dan dosen Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiyani Subardjo, memberikan pandangannya mengenai hal ini. Ratna menekankan bahwa terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi sejauh mana bacaan dapat memengaruhi perilaku seseorang. Menurut Ratna, cara seseorang membaca dan memahami teks, serta apa yang mereka cari dari bacaan tersebut, sangat memengaruhi bagaimana informasi tersebut diproses dan diterapkan. Faktor-faktor seperti pengalaman hidup, nilai-nilai, dan keyakinan yang sudah ada sebelumnya juga memainkan peran penting dalam membentuk cara seseorang menafsirkan dan merespons informasi yang mereka baca. Selain itu, faktor-faktor individu seperti kepribadian, kontrol diri, dan kemampuan berpikir kritis juga memengaruhi bagaimana seseorang menyikapi informasi yang mereka terima. Oleh karena itu, hubungan antara bacaan dan perilaku sangat kompleks dan tidak dapat disederhanakan. Penyitaan buku-buku ini menyoroti pentingnya analisis mendalam terhadap motif dan faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan anarkis, serta mempertimbangkan peran berbagai aspek, termasuk bacaan, dalam membentuk cara pandang dan perilaku seseorang.\Kasus penyitaan buku-buku oleh Polda Jabar dan Polda Jatim juga menyoroti kompleksitas dalam penegakan hukum terkait dengan aksi demonstrasi dan potensi tindakan anarkis. Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana bacaan tertentu memengaruhi tindakan para pelaku. Hal ini juga membuka ruang diskusi mengenai kebebasan berekspresi, batasan-batasan yang perlu diperhatikan, serta pentingnya membangun pemahaman yang kritis terhadap informasi yang diterima. Selain itu, kasus ini memberikan pelajaran berharga tentang perlunya pendekatan yang holistik dalam memahami perilaku manusia, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang. Ke depan, diharapkan ada upaya yang lebih intensif untuk melakukan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpikir kritis, moderasi dalam berpendapat, dan penghormatan terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya tindakan anarkis dan menjaga stabilitas sosial. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu selektif dalam memilih sumber informasi dan bijak dalam menanggapi setiap informasi yang diterima, serta untuk terus berupaya membangun masyarakat yang beradab dan berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan





