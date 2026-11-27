Polda Riau bersama BNN dan jajaran pemasyarakatan menguji urine 85 warga binaan di tiga lapas Pekanbaru. Seluruh sampel dinyatakan negatif narkotika.

Polda Riau menggelar razia gabungan di tiga lembaga pemasyarakatan (lapas) di Pekanbaru pada Kamis, 26 November 2026, untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dalam operasi tersebut, sebanyak 85 warga binaan menjalani pemeriksaan urine di lingkungan pemasyarakatan.

Razia ini dipimpin Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau bersama sejumlah instansi terkait. Langkah itu dilakukan sebagai tindak lanjut perintah Kapolri kepada seluruh jajaran untuk melakukan penindakan di lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkotika, termasuk rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

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Lokasi Razia dan Pihak yang Terlibat

Tiga lokasi yang menjadi sasaran operasi adalah Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai, Lapas Anak Rumbai, dan Lapas Terbuka. Ketiganya berada di wilayah Pekanbaru dan menjadi fokus pemeriksaan pada hari yang sama.

Kegiatan ini melibatkan unsur kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Brimob, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kolaborasi lintas instansi tersebut menjadi bagian dari upaya pemberantasan narkoba di dalam lapas dan rumah tahanan.

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Pemeriksaan urine bertujuan mendeteksi keberadaan zat narkotika dalam tubuh seseorang. Metode ini digunakan petugas sebagai salah satu cara untuk memastikan ada tidaknya penyalahgunaan narkotika di kalangan warga binaan.

Rincian Tes Urine dan Hasil Pemeriksaan

Sebanyak 51 warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai menjalani pemeriksaan urine. Selain itu, 30 warga binaan di Lapas Anak Rumbai diperiksa secara acak, sedangkan empat warga binaan di Lapas Terbuka turut menjalani tes serupa.

Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel urine yang diperiksa negatif narkotika. Dengan demikian, tidak ditemukan warga binaan yang positif berdasarkan hasil tes urine dalam kegiatan tersebut.

Pelaksana Harian Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, AKBP Edi Munawar, menyampaikan bahwa razia ini merupakan tindak lanjut perintah Kapolri untuk melakukan operasi pemberantasan narkoba. Ia menegaskan operasi itu juga mencakup lingkungan lapas dan rumah tahanan.

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AKBP Edi Munawar merinci bahwa dari 51 warga binaan di Lapas Narkotika Rumbai, 30 warga binaan di Lapas Anak, dan empat warga binaan di Lapas Terbuka, seluruhnya menunjukkan hasil negatif narkotika.

Makna Razia bagi Pengawasan Lapas di Pekanbaru

Razia gabungan ini menunjukkan bahwa pengawasan narkotika di lapas Pekanbaru dilakukan secara terkoordinasi antara kepolisian, BNN, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Seluruh hasil tes urine yang negatif menjadi catatan penting bagi pengelola lapas dalam menjaga lingkungan pemasyarakatan.

Operasi serupa dapat terus dilakukan sebagai bagian dari perintah Kapolri kepada seluruh jajaran di berbagai daerah. Pemeriksaan di lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkotika, termasuk rumah tahanan, menjadi salah satu langkah yang ditekankan dalam instruksi tersebut.