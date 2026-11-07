Polda PBD Tangkap Dua Tersangka Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif Inspektorat Papua Barat Daya

Polres Sorong menahan mantan Plt Inspektorat dan Bendahara terkait dugaan korupsi belanja perjalanan dinas fiktif yang merugikan negara Rp4,63 miliar di Papua Barat Daya.

Polisi Daerah Papua Barat Daya (Polda PBD) resmi menahan dua tersangka dalam dugaan kasus korupsi yang melibatkan belanja perjalanan dinas fiktif pada Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya. Penahanan dilakukan setelah penyidik menyelesaikan pemeriksaan intensif dan memenuhi syarat administrasi hukum yang berlaku. Kasus ini menjadi sorotan karena nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan mencapai angka sangat signifikan.

Kedua individu yang ditahan tersebut adalah mantan Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, serta Bendahara Pengeluaran Inspektorat, Dortheus Darius Djitmau. Mereka dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Sorong yang berlokasi di kawasan Aimas untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Langkah penahanan ini diambil secara resmi pada hari Jumat tanggal 6 November 2026, dan dikonfirmasi oleh pihak kepolisian setempat.

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Mekanisme Korupsi Anggaran Inspektorat

Kasus korupsi ini bermula dari dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran perjalanan dinas dalam negeri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya memiliki pagu anggaran sebesar Rp11,3 miliar. Dari pagu tersebut, sekitar Rp6,2 miliar dicairkan melalui 19 surat perintah pencairan dana atau SP2D yang diduga tidak dikelola sesuai dengan ketentuan tata kelola keuangan daerah.

Hasil audit investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengonfirmasi adanya kerugian kas daerah sebesar Rp4,63 miliar. Angka kerugian ini menjadi dasar utama penegakan hukum dalam perkara ini. Penyidik Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya telah menyusun bukti-bukti yang kuat terkait aliran dana yang tidak sah tersebut.

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Rincian Penyimpangan dan Penggunaan Dana

Penyidikan lanjutan mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan yang sangat detail dan terstruktur. Dari uang persediaan (UP), ditemukan perjalanan dinas fiktif sebesar Rp191,27 juta dan kelebihan belanja perjalanan sekitar Rp25,92 juta. Selain itu, dari tambahan uang persediaan (TUP), tercatat perjalanan dinas fiktif mencapai Rp3,8 miliar dan kelebihan belanja Rp547 juta. Rincian ini menunjukkan pola manipulasi yang sistematis.

Selanjutnya, polisi menduga sebagian dana yang dicairkan dialihkan untuk menutupi temuan pemeriksaan BPK pada Inspektorat di tahun 2023 senilai Rp1,2 miliar. Dana tersebut juga diduga digunakan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan kepentingan pribadi, termasuk pembelian satu unit mobil Mitsubishi Xpander. Penggunaan anggaran untuk kebutuhan pribadi ini merupakan salah satu unsur pelanggaran serius yang dituntut hukum.

Bukti Fisik dan Penjeratan Hukum

Tim penyidik telah memeriksa 81 orang saksi dan mengumpulkan berbagai barang bukti fisik yang mendukung proses peradilan. Barang bukti tersebut meliputi satu unit mobil Mitsubishi Xpander, dua unit laptop, dua buah flashdisk, dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas, rekening koran, serta uang tunai sebesar Rp109,46 juta. Temuan ini menjadi elemen krusial untuk membuktikan niat jahat para tersangka.

Ditemukan juga dugaan pemalsuan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas, mulai dari Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), tiket perjalanan, hingga tanda tangan pegawai. Sekitar 38 tanda tangan pegawai diduga dipalsukan untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban (LPJ). Tersangka Dortheus Darius Djitmau diduga membuat 19 LPJ perjalanan dinas dengan bantuan tiga orang staf untuk menutupi jejak penyimpangan ini.

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Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 603 dan/atau Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 20 huruf c KUHP tentang penyertaan tindak pidana. Ancaman pidana yang mereka hadapi dapat mencapai maksimal 20 tahun penjara. Kapolda Papua Barat Daya Kombes Pol Iwan Manurung menegaskan bahwa penindakan ini merupakan wujud komitmen dalam mengusut tuntas setiap tindakan penyalahgunaan uang negara. Penyidikan masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan penambahan tersangka baru.