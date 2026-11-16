Polda NTT Tegas Tidak TEBANG PILIH Kasus Yosef Lede

Polda NTT menegaskan penegakan hukum kasus dugaan pemerkosaan Bupati Kupang Yosef Lede akan berdasar fakta, tanpa pandang bulu, sesuai prinsip keadilan.

Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan akan menangani kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang Yosef Lede tanpa membedakan status sosial atau jabatan. Kepolisian daerah ini menegaskan bahwa prinsip ketidakberpihakan atau tidak tebang pilih akan menjadi dasar utama dalam setiap langkah penegakan hukum yang diambil oleh aparat.

Tegas Tidak Tebang Pilih Dalam Proses Hukum

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra secara resmi mengumumkan bahwa kepolisian akan memproses laporan hukum tersebut berdasarkan fakta-fakta objektif yang ditemukan di lapangan. Beliau menegaskan bahwa tidak akan ada perlakuan khusus bagi siapapun yang terlibat, termasuk pihak yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan daerah. Proses ini akan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku secara umum tanpa adanya intervensi atau pengecualian berdasarkan hierarki.

Also read Habiburokhman Minta Kapolda NTT Tangkap Yosef Lede Jika Ada Bukti Pemerkosaan

Henry menegaskan bahwa status atau jabatan dari pihak yang dilaporkan atau tersangka tidak akan menjadi faktor yang memengaruhi jalannya proses penegakan hukum. Semua pihak, terlepas dari pangkat atau posisinya, akan diperlakukan sama di depan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan dapat terwujud secara adil dan transparan bagi seluruh elemen masyarakat yang terdampak atau terkait dalam peristiwa tersebut.

Bukti dan Koordinasi Dengan Rumah Sakit Bhayangkara

Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT telah mulai mengumpulkan berbagai alat bukti yang relevan terkait peristiwa dugaan pemerkosaan ini. Tim penyidik telah melakukan koordinasi intensif dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk melakukan pemeriksaan medis yang diperlukan terhadap para pihak yang terlibat. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap data medis dapat ditangani dengan prosedur yang standar dan akurat.

Advertisement

Selain pemeriksaan fisik, polisi juga menyiapkan pendampingan psikologis bagi korban melalui koordinasi dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) PPA NTT. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu menyatakan bahwa penyidik telah resmi memeriksa saksi serta korban terkait kejadian tersebut. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kesejahteraan mental korban tetap terjaga selama proses hukum berlangsung.

Detail Waktu Dan Lokasi Peristiwa Kekerasan

Henry Novika Chandra membenarkan bahwa laporan pemerkosaan disampaikan oleh korban pada Kamis, 12 November 2026, dengan nomor laporan LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT. Berdasarkan keterangan dari pelapor, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026. Lokasi kejadian diketahui berada di salah satu kompleks rumah dinas yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Menurut informasi awal, insiden ini terjadi ketika korban serta sejumlah saksi mendatangi rumah dinas tersebut. Kehadiran mereka di lokasi tersebut didasari oleh informasi terkait penawaran pekerjaan yang sedang berlangsung. Kejadian ini memicu penyelidikan mendalam oleh pihak kepolisian untuk memastikan kebenaran dari setiap narasi yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Respons Bupati Yosef Lede Terhadap Proses Hukum

Bupati Kupang Yose Lede, yang menjadi subjek dalam laporan hukum ini, telah menyatakan sikap untuk menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Dia juga menyampaikan keyakinan bahwa penyidik kepolisian akan bertindak secara profesional dalam menindaklanjuti laporan hukum yang menyeret namanya. Pernyataan ini menunjukkan sikap kooperatif dan kepercayaan terhadap integritas aparat hukum yang menangani kasus sensitif tersebut.

Advertisement

Sementara proses penyidikan dan penyelidikan masih terus berlanjut, kepolisian mohon kepada publik untuk memberikan waktu agar perkara ini dapat terang benderang. Semua informasi terbaru mengenai perkembangan kasus ini akan dipantau dengan saksama oleh tim penyidik. Kepatuhan terhadap prosedur hukum tetap menjadi prioritas utama demi terjaganya kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak.