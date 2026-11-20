Polda NTT resmi menaikkan status kasus pelaku di rumah dinas ke tahap penyidikan. Kombes Henry Novika Chandra konfirmasi penahanan barang bukti milik korban RWM dan EK setelah gelar perkara.

Polda Nusa Tenggara Timur resmi meningkatkan status investigasi kasus pelecehan yang melibatkan korban berinisial RWM dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Langkah hukum ini diumumkan secara resmi pada Kamis, 19 November 2026, setelah para penyidik senior berhasil mengumpulkan sejumlah bukti permulaan yang memadai untuk mendukung kelanjutan proses hukum.

Konfirmasi Peningkatan Status oleh Kabid Humas

Kombes Henry Novika Chandra, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Humas Polda NTT, mengonfirmasi bahwa keputusan strategis ini diambil segera setelah rangkaian gelar perkara khusus selesai dilaksanakan. Pertemuan internal kepolisian tersebut berlangsung pada pukul 16.00 Wita pada tanggal 19 November 2026.

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Dalam konferensi persnya, Kombes Henry Novika Chandra menjelaskan secara rinci bahwa validitas bukti yang ditemukan menjadi dasar utama perubahan prosedur hukum. Penentuan ini bukan bersifat administratif semata, melainkan hasil analisis mendalam dari tim penyidik yang memastikan adanya korelasi kuat antara saksi, korban, dan lokasi kejadian.

Detail Barang Bukti yang Disita di TKP

Seiring dengan naiknya status perkara, tim penyidik langsung melakukan aksesi untuk mengamankan benda-benda krusial yang ditemukan di lokasi kejadian. Barang bukti yang berhasil diamankan termasuk gawai elektronik dan pakaian dalam milik korban berinisial RWM yang berusia 21 tahun.

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Kombes Henry Novika Chandra merinci daftar barang sitaan yang kini berada dalam pengawasan resmi pihak kepolisian. Ia menyebutkan bahwa handphone milik korban, bra, serta celana dalam menjadi item utama yang diamankan dari Tempat Kejadian Perkara atau TKP untuk keperluan identifikasi lebih lanjut.

Pihak kepolisian telah melakukan verifikasi ketat atas keabsahan setiap item yang disita. Proses autentikasi ini dilakukan dengan standar forensik yang ketat guna memastikan bahwa bukti-bukti fisik tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di depan pengadilan nantinya.

Mekanisme Manipulasi dan Peran Tersangka EK

Penyidikan kini akan berfokus pada rekonstruksi peristiwa yang bermula dari manipulasi komunikasi digital. Berdasarkan Laporan Polisi dengan nomor registrasi LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT, korban RWM awalnya dihubungi melalui jejaring pertemanan dekat.

Tersangka utama dalam komunikasi awal ini adalah seorang wanita berinisial EK yang diketahui sebagai rekan korban. Rekaman atau jejak digital dari interaksi antara RWM dan EK menjadi kunci penting dalam menelusuri bagaimana tawaran atau ajakan yang menyesatkan itu disampaikan.

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Pola komunikasi yang melibatkan inisial EK ini sedang dipetakan ulang oleh penyidik untuk memahami motif dan metode tekanan psikologis yang digunakan. Langkah ini sangat vital untuk membangun narasi kriminalitas yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Dampak Kasus dan Prosedur Selanjutnya

Kasus ini menarik perhatian publik karena dugaan terjadinya tindak pidana asusila di dalam rumah dinas seorang pejabat publik. Integritas institusi pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara menjadi isu sentral yang memicu meningkatnya monitoring terhadap perkembangan kasus ini.

Tindak pidana yang diduga terjadi di zona privasi pejabat tersebut menabrak norma hukum dan etik yang berlaku ketat. Proses penyidikan saat ini akan mengungkap siapa di balik tindakan tersebut dan memastikan bahwa rumah dinas tidak digunakan sebagai tempat bagi perbuatan yang melanggar hukum.

Tim penyidikan Polda NTT melanjutkan proses pendalaman bukti dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk memperkuat berkas perkara. Fokus utama saat ini adalah memastikan bahwa seluruh elemen bukti, mulai dari digital hingga fisik, saling melengkapi untuk mencapai kebenaran substansial di persidangan.