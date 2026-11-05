Polda Metro Siapkan Rekreasi Lalu Lintas Sidang PN Jaktim Saksikan Jokowi

Polda Metro Jakarta Timur menerapkan jalur khusus dan rekayasa lalu lintas di kawasan Eramas 2000 pada 5 November 2025 untuk mengantisipasi kemacetan saat Presiden Jokowi hadir.

Polda Metro Jakarta Timur mengaktifkan prosedur antisipasi kemacetan ketat pada Kamis, 5 November 2025, menjelang kehadiran mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk memberikan kesaksiannya dalam proses hukum.

Kegiatan kepolisian ini berfokus pada kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) yang berlokasi di Jalan Dr. Soemarno, Kelurahan Penggilingan, Cakung, untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus kendaraan di sekitar lokasi persidangan.

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Mekanisme Pengalihan Arus Kendaraan

Kapolsek Cakung, Kompol Andre Tri Putra, menguraikan bahwa akses dari arah Jalan Raya Penggilingan yang melewati PN Jaktim menuju Eramas dibanjiri penutupan sementara agar tidak dapat dilintasi oleh kendaraan umum.

Pihak kepolisian mengalihkan seluruh lalu lintas yang awalnya bermaksud menuju kawasan Eramas ke Jalan Komarudin sebagai jalur alternatif utama selama operasional sidang berlangsung.

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Posisi Stakeholder Keamanan Jalan

Langkah rekayasa lalu lintas di kawasan Eramas 2000 ini diambil oleh pihak kepolisian sebagai respons langsung terhadap antisipasi kepadatan kendaraan yang diprediksi akan terjadi akibat kunjungan mantan pejabat negara.

Kompol Andre Tri Putra secara eksplisit mengimbau masyarakat setempat, khususnya warga Kelurahan Penggilingan dan lingkungan sekitarnya, untuk memperhatikan dengan seksama setiap petunjuk rekayasa lalu lintas yang diberlakukan.

Dampak Nyata Bagi Konsumen Jalan

Segera setelah pukul 06.00 WIB, seluruh akses Jalan Dr. Soemarno yang merupakan jalur utama untuk melintasi Eramas 2000 ditutup secara total dan sementara hingga sidang selesai.

Pada pukul 09.00 WIB, sidang perkara pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo dan Dokter Tifa resmi dilaksanakan di PN Jaktim dengan kehadiran saksi kunci mantan Presiden Jokowi.

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Panduan Lalu Lintas Eksklusif

Pengendara yang hendak menuju lokasi diimbau untuk berputar di ujung jalan tepat sebelum minimarket Indomaret untuk kemudian melintasi jalur pinggir tol yang telah dikhususkan menuju kawasan tersebut.

Kendaraan warga maupun tamu yang mencapai ujung jalan sebelum kolong jembatan Wali Kota diperbolehkan melakukan melawan arus melalui jalur yang telah ditentukan oleh petugas untuk mencapai tujuan.

Prosedur Operasi Terbatas

Penggunaan jalur khusus tersebut dikhususkan hanya untuk warga atau tamu yang memiliki kepentingan langsung menuju Eramas dan wajib mengikuti arahan ketat petugas lalu lintas yang berjaga di lokasi.