Polda Metro Jaya Waspada Demo 10 November 2026 di DPR MPR Jakarta

Polda Metro Jaya mengantisipasi kemacetan akibat demonstrasi di Gedung DPR MPR pada 10 November 2026 dan mengimbau warga gunakan rute alternatif.

Polda Metro Jaya resmi mengimbau seluruh pengguna jalan di wilayah Jakarta agar mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di kawasan Gedung DPR dan MPR RI yang berlokasi di Jakarta Pusat pada Selasa, 10 November 2026. Imbauan strategis ini diterbitkan menyusul adanya rencana aksi demonstrasi yang akan digelar di sekitar kawasan tersebut mulai dari pukul 10.00 WIB pada hari yang sama.

Rencana Aksi dan Dampak Lalu Lintas

Kepolisian Daerah Metro Jaya memproyeksikan bahwa kegiatan unjuk rasa tersebut berpotensi besar menyebabkan penumpukan volume kendaraan yang signifikan di jalan-jalan protokol terdekat. Berdasarkan prakiraan pihak berwajib, kawasan yang menjadi titik fokus demonstrasi akan mengalami kepadatan lalu lintas yang ekstrem, sehingga mengancam kelancaran mobilitas publik di tengah hari kerja.

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Pihak kepolisian secara spesifik menyatakan bahwa hubungan antara aksi penyampaian pendapat dengan kondisi lalu lintas akan memicu kepadatan serta kebutuhan akan rekayasa arus lalu lintas secara situasional. Tindakan rekayasa ini diperlukan untuk mengendalikan aliran kendaraan agar tidak menyebabkan kemacetan total yang melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial di ibu kota.

Strategi Pengamanan dan Rute Alternatif

Dalam rangka mitigasi dampak sosial dan ekonomi, kepolisian menginstruksikan masyarakat umum untuk menghindari seluruh kawasan yang menjadi lokasi titik unjuk rasa tersebut. Masyarakat diimbau keras untuk menggunakan rute alternatif yang telah disiapkan guna memastikan perjalanan tetap aman dan efisien tanpa terganggu oleh keramaian aksi massa.

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Pihak berwenang juga menyarankan agar warga menyesuaikan jadwal perjalanan mereka agar tidak bertabrakan dengan waktu puncak aksi demonstrasi. Langkah penyesuaian waktu ini bertujuan untuk meminimalkan risiko terdampak oleh potensi gangguan lalu lintas yang mungkin terjadi di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat dan sekitarnya.

Koordinasi Stakeholder dan Simulasi Taktis

Polda Metro Jaya telah mengintensifkan koordinasi dengan TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta seluruh stakeholder terkait untuk memastikan keamanan during penyelenggaraan aksi. Upaya sinergi ini diwujudkan melalui kegiatan tactical floor game yang dilaksanakan oleh Kapolda Budi Waseso bersama unsur keamanan lainnya pada Senin, 9 November 2026.

Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Budi Waseso, menegaskan bahwa tujuan utama dari simulasi strategi tersebut adalah untuk menyamakan persepsi di antara semua pihak terkait. Penyeragaman pandangan ini krusial agar proses penyampaian aspirasi oleh para demonstran dapat dijaga, dikawal, dan diamankan dengan standar keamanan yang tinggi tanpa memicu kerusuhan.

Pengaturan Parkir dan Imbauan Publik

Sebagai langkah antisipatif tambahan, petugas kepolisian telah menyiapkan kantong parkir strategis di kawasan Gelora Bung Karno yang tersebar di sejumlah titik lokasi. Penyediaan fasilitas parkir alternatif ini bertujuan untuk mengalihkan kendaraan pribadi yang mungkin transit di sekitar zona demonstrasi, sehingga mengurangi beban lalu lintas di jalan utama.

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Budi Waseso juga secara eksplisit mengimbau kepada seluruh massa aksi yang akan turun ke jalan untuk tetap menjaga ketertiban umum dan tidak menimbulkan keresahan publik. Para peserta aksi diwajibkan untuk saling bertoleransi dan sepenuhnya menghormati hak-hak warga lain yang tidak terlibat dalam demonstrasi agar kehidupan sosial tetap berjalan normal.

Komitmen Terhadap Fasilitas Umum

Pihak kepolisian menekankan bahwa pengelolaan arus lalu lintas yang ketat juga bertujuan untuk menjaga keutuhan fasilitas umum dan kenyamanan seluruh masyarakat. Keamanan publik dan perlindungan aset negara menjadi prioritas utama dalam setiap langkah operasional yang dilakukan selama periode demonstrasi berlangsung.

Dengan adanya semua persiapan teknis dan sosio-kultural ini, Polda Metro Jaya optimistis dapat menekan potensi gangguan lalu lintas hingga tingkat minimal. Seluruh pihak diharapkan bekerja sama untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan aman, tertib, dan tidak merugikan kepentingan masyarakat luas di Jakarta.