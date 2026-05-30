Polda Metro Jaya Ungkap Peredaran Obat Keras Ilegal dari Warung Sembako di Jagakarsa

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran obat-obatan berbahaya secara ilegal dari sebuah warung sembako di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penggerebekan yang dilakukan berdasarkan laporan masyarakat menghasilkan penyitaan ratusan butir obat daftar G serta penangkapan tersangka AA (29). Barang bukti yang disita meliputi Eximer, Tramadol, Alprazolam, pil tanpa identitas, telepon genggam, dan uang tunai. Polisi meminta masyarakat untuk terus melaporkan aktivitas mencurigakan melalui 110.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran obat-obatan berbahaya yang dilakukan secara ilegal dari sebuah warung sembako di kawasan Jagakarsa , Jakarta Selatan . Penegakan hukum ini dirintis setelah petugas menerima laporan dari masyarakat yang mencurigai aktivitas di kios tersebut.

Berdasarkan informasi tersebut, tim kepolisian dari Unit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya随后 melakukan penyelidikan dan pengamatan di lokasi. Penggerebekan dilakukan pada Rabu (20/5) malam sekitar pukul 20.50 WIB di sebuah kios berwarna hijau yang berada di Jalan Joe, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat penggerebekan yang disaksikan oleh petugas keamanan setempat, polisi menemukan ratusan butir obat keras berbagai jenis yang disembunyikan di dalam kios tersebut. Tersangka yang diamankan adalah seorang pria berinisial AA (29).

Dari tangan tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti, antara lain 600 butir Eximer, 40 butir Tramadol, 40 butir Alprazolam 1 mg, dan 762 butir pil putih tanpa identitas. Selain obat-obatan daftar G tersebut, polisi juga menyita satu pak plastik klip kosong, satu unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk bertransaksi, serta uang tunai sebesar Rp450.000 yang diduga kuat merupakan uang hasil penjualan obat ilegal.

Untuk kepentingan penyidikan dan pengembangan kasus lebih lanjut, tersangka AA beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Kasus ini memperlihatkan pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menekankan bahwa pemberantasan narkoba adalah tanggung jawab bersama. Ia meminta warga agar segera melaporkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui Call Center Polri 110 yang beroperasi 24 jam non-stop.

Polda Metro Jaya akan terus mengintensifkan upaya pemberantasan narkoba di segala level, termasuk dari skala ritel seperti warung-warung di lingkungan perkotaan. Obat-obatan tanpa izin edar tersebut jelas berbahaya bagi kesehatan konsumen dikarenakan kandungan kimianya yang tidak teruji dan dosis yang tidak terstandar. Penjualan secara illegal juga menghindari pengawasan dari otoritas kesehatan, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan dan kecanduan. Oleh karena itu, appreciated dari informasi warga, polisi berhasil mencegah penyebaran lebih luas obat-obatan berbahaya tersebut di masyarakat





Narkoba Obat Keras Peredaran Ilegal Warung Sembako Jagakarsa Jakarta Selatan Polda Metro Jaya Penyitaan Tersangka Laporan Masyarakat

