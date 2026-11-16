Polda Metro Jaya Tunggu Konfirmasi Firli Bahuri Soal Pemeriksaan Pemerasan SYL

Polda Metro Jaya menunggu konfirmasi waktu pemeriksaan lanjutan dari Eks-Komisaris KPK Firli Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian SYL.

Polda Metro Jaya saat ini sedang menantikan konfirmasi resmi dari pihak Eks-Komisaris Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Firli Bahuri untuk menentukan jadwal pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari proses hukum terkait kasus dugaan pemerasan yang menimpa Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut sejak tanggal 22 November 2023.

Penyidik Menunggu Sinkronisasi Waktu

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan bahwa tim penyidik Krimsus telah melakukan komunikasi awal dengan Firli Bahuri. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan undangan kehadiran dalam panggilan pertama dan kedua dari penyidik. Firli Bahuri diminta untuk hadir guna mendukung kelancaran proses penyelidikan yang sedang berjalan.

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Budi Hermanto menegaskan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu respons dari pengacara pendamping Firli Bahuri. Sinkronisasi waktu kehadiran sangat krusial agar pemeriksaan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Proses penjadwalan ini masih dalam tahap finalisasi oleh tim hukum terkait.

Hambatan Berkas P-19 Kejaksaan

Perkembangan kasus ini menghadapi kendala teknis pada pemenuhan berkas perkara. Kejaksaan telah mengembalikan berkas dengan memberikan petunjuk P-19, yang menandakan perlunya pendalaman penyelidikan lebih lanjut. Kondisi ini menyebabkan perlunya kelengkapan data tambahan sebelum proses hukum dapat dilanjutkan secara penuh.

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Kehadiran Firli Bahuri dinilai sangat penting dan mendesak untuk melengkapi berkas perkara yang masih tertunda. Penyidik memerlukan keterangan langsung dari tersangka untuk memperkuat argumen hukum dan melengkapi jejak investigasi yang belum tuntas. Tanpa kehadiran tersebut, proses pengembalian berkas ke tahap selanjutnya akan sulit dijalankan.

Posisi Hukum dan Langkah Selanjutnya

Status Firli Bahuri sebagai tersangka menunjukkan tingkat seriusnya dugaan kejahatan yang terjadi dalam kasus ini. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menyelesaikan semua tahapan pemeriksaan sesuai dengan protokol hukum yang berlaku. Seluruh proses akan transparan dan akuntabel untuk memastikan keadilan bagi korban dan tersangka.

Konfirmasi dari pihak pengacara akan menjadi penentu utama langkah selanjutnya dalam penyelidikan ini. Setelah jadwal pemeriksaan disepakati, penyidik akan memanggil Firli Bahuri untuk memberikan keterangan secara resmi. Hasil dari pemeriksaan ini akan menjadi dasar pertimbangan dalam tahap penyidikan selanjutnya.