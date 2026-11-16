Polda Metro Jaya menunggu konfirmasi jadwal kehadiran mantan Ketua KPK Firli Bahuri untuk kelengkapan berkas perkara dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus ( Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya saat ini masih menunggu konfirmasi resmi mengenai jadwal kehadiran mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Firli Bahuri. Kehadiran tokoh tersebut sangat krusial untuk menyelesaikan tahap pemeriksaan lanjutan dalam perkara dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Konfirmasi Jadwal dari Kuasa Hukum Firli Bahuri

Para penyidik masih menanti informasi sinkronisasi waktu dari pihak pengacara pendamping Firli Bahuri. Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya, menyatakan bahwa proses koordinasi ini dilakukan untuk memastikan kapan mantan Ketua KPK tersebut akan hadir menjalani pemeriksaan. "Saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak pengacara pendamping dari Pak FB untuk mensinkronkan waktu kapan akan hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan," ujar Budi Hermanto saat ditemui di Jakarta pada Senin.

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Kepentingan Melengkapi Berkas P19 Kejaksaan

Kedatangan Firli Bahuri tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan untuk tujuan spesifik dalam proses hukum yang sedang berjalan. Kehadirannya diperlukan guna melengkapi petunjuk jaksa penuntut umum atau dokumen P19 yang menjadi bagian integral dari berkas perkara. Sebelumnya, terdapat kendala terkait pemenuhan berkas perkara P19 oleh pihak kejaksaan, namun kini dokumen tersebut telah dikirim kembali setelah dilengkapi oleh tim penyidik Krimsus.

Pemenuhan persyaratan tersebut secara teknis membutuhkan kehadiran langsung dari Firli Bahuri. Tanpa kehadirannya, proses pelengkapan data dan keterangan saksi atau tersangka tidak dapat diselesaikan sesuai dengan alur hukum yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum yang berwenang.

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Posisi Polda Metro Jaya Terkait Ketidakhadiran Sebelumnya

Mengenai alasan ketidakhadiran Firli Bahuri pada panggilan penyidik sebelumnya, Kombes Budi Hermanto mengaku belum dapat memberikan keterangan pasti. Dalam hal ini, Humas Polda Metro Jaya menyarankan agar publik atau pihak terkait untuk melakukan konfirmasi langsung kepada kuasa hukum yang mewakili Firli Bahuri. Hal ini dilakukan untuk menjaga netralitas dan akurasi informasi yang beredar di masyarakat.

Kombes Budi Hermanto juga memastikan bahwa pihaknya akan segera menyampaikan informasi kepada publik apabila telah terjadi kesepakatan jadwal pemeriksaan antara tim penyidik Ditreskrimsus dan kuasa hukum Firli. Transparansi informasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dapat mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung.

Prosedur Lanjutan dan Langkah Hukum yang Akan Diambil

Langkah selanjutnya dalam kasus ini adalah tersedianya waktu yang pasti bagi Firli Bahuri untuk hadir di kantor penyidik. Setelah jadwal disepakati, pemeriksaan akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur standar yang berlaku untuk perkara pidana khusus. Proses ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berkas perkara yang sedang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Dampak dari keterlambatan atau penundaan jadwal dapat memperlambat proses hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, sinkronisasi waktu antara kedua belah pihak menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum pemeriksaan inti dapat dimulai. Masyarakat dapat menunggu pengumuman resmi dari pihak berwenang terkait dengan jadwal pasti tersebut.