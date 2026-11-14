Polda Metro Jaya Tetapkan 19 Tersangka Kasus TPPO dan Penanganan Kronologi Terbaru

Polda Metro Jaya menetapkan 19 tersangka dalam tujuh kasus TPPO dan menangani berbagai kejadian kriminal terbaru di Jakarta mulai dari penyerangan di masjid hingga kasus pencabulan.

Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) telah menetapkan 19 orang sebagai tersangka dalam penangkapan tujuh perkara tindak pidana perdagangan orang ( TPPO). Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengonfirmasi bahwa jumlah tersebut juga mencakup 30 korban yang ditemukan dalam berbagai modus kejahatan di wilayah hukum Jakarta, dengan rincian lengkap yang disampaikan dalam konferensi pers resmi di Jakarta pada Rabu.

Rincian Modus Kejahatan TPPO

Kasus-kasus yang diungkap oleh Polda Metro Jaya ini melibatkan modus yang sangat beragam dan mengkhawatirkan, mulai dari penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Arab Saudi dan Turki hingga praktik pernikahan kontrak untuk warga negara China. Selain itu, kepolisian juga mengungkap kasus perekrutan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menjadi militer bayaran di Rusia, yang menunjukkan rentang kejahatan yang luas dan kompleks.

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Penyerangan Jamaah Masjid di Duren Sawit

Selain kasus TPPO, Polda Metro Jaya juga menangani peristiwa kekerasan serius yang terjadi pada Minggu (8/11) di Masjid Darul Ma'arif, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kombes Pol Budi Hermanto sebagai Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya menyatakan bahwa penyerangan menggunakan senjata tajam tersebut terjadi sekitar pukul 04.15 WIB saat jamaah hendak melaksanakan shalat Subuh dan mengakibatkan tiga jemaah mengalami luka-luka yang membutuhkan penanganan medis segera.

Pemeriksaan Firli Bahuri Bukan Penangkapan

Dalam perkembangan kasus lain, Kapolda Metro Jaya melalui Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan dengan tegas bahwa mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tidak ditangkap. Informasi yang beredar di masyarakat adalah bahwa Firli Bahuri hanya didatangi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) untuk menindaklanjuti dua kali ketidakhadirannya dalam pemeriksaan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

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Penyelidikan Jenazah Bayi di Pondok Kopi

Di wilayah yang sama, kepolisian juga tengah melakukan proses penyelidikan intensif atas temuan jasad bayi perempuan yang ditemukan di dalam sebuah tas hitam di Taman Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kapolsek Duren Sawit, Kompol Sutikno, saat dikonfirmasi di Jakarta pada Rabu menyatakan bahwa timnya sedang menggali lebih dalam untuk mengungkap fakta-fakta yang melatarbelakangi temuan tersebut.

Usut Kasus Pencabulan Santri di Jakarta Selatan

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo, juga menyatakan bahwa pihaknya telah menerjunkan tim gabungan bersama Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan segera setelah menerima informasi awal terkait dugaan pencabulan terhadap sejumlah santri di lingkungan pondok pesantren. Kasus ini sedang diusut dan dinalamkan secara mendalam oleh otoritas kepolisian untuk memastikan pelaku diidentifikasi dan proses hukum berjalan sesuai prosedur yang berlaku.