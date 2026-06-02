Polda Metro Jaya Tentukan Tersangka Kasus Penggelapan Dana Umrah Hanania Group

Polda Metro Jaya menetapkan Ahmad Syah Farhan Rachman sebagai tersangka dalam kasus penggelapan dana calon jemaah umrah yang dilakukan PT Khazanah Tama Internasional atau Hanania Group. Direktur Utama perusahaan tersebut diduga menggunakan dana korban untuk kepentingan pribadi dan menutupi masalah keuangan, militar Pasal 486 KUHP atau UU No.1/2023.

Kombes Pol Iman Imanuddin selaku Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya memaparkan perkembangan kasus dugaan penggelapan dana calon jemaah umrah yang melibatkan PT Khazanah Tama Internasional atau Hanania Group .

Hingga saat ini, penyidik telah menetapkan satu tersangka, yaitu Direktur Utama (Dirut) perusahaan tersebut, Ahmad Syah Farhan Rachman. Kasus ini muncul setelah sejumlah calon jemaah mengeluh bahwa mereka telah membayar paket umrah namun tidak dapat mengikuti ibadah sesuai rencana. Menurut Iman, para korban mengenali penawaran umrah dari Hanania Group melalui brosur yang diunggah di media sosial.

Perusahaan tersebut menawarkan berbagai paket dengan kisaran harga Rp29 juta hingga Rp46 juta, lengkap dengan fasilitas reguler, premium, VIP, serta paket wisata ke negara lain. Namun, bagi yang dijadwalkan berangkat pada bulan Maret dan April, perjalanan tidak terselesaikan sesuai jadwal. Pihak manajemen Hanania Group juga gagal memberikan penjelasan yang memuaskan terkait aliran dana yang sudah diterima dari calon jemaah. Akibatnya, sebagian korban melaporkan perkara ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.

Sebelum pelaporan, occursi telah melakukan berbagai upaya penyelesaian secara internal, tetapi solusi yang ditawarkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal sehingga dianggap sebagai tindakan penipuan dan penggelapan. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa Dirut Hanania Group diduga menggunakan dana jemaah untuk menutupi kesulitan keuangan perusahaan dan kepentingan pribadi di luar objek kontrak dengan korban. Tersangka dijerat dengan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penggelapan, dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara.

Kasus masih dalam pengembangan dan pembukaan peluang bagi tersangka lain tetap terbuka





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Penggelapan Dana Umrah Hanania Group PT Khazanah Tama Internasional Polda Metro Jaya

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