Polda Metro Jaya Tangkap Tersangka Narkoba dengan Modus Stiker Sedot WC di Cipayung

Polisi mengungkap modus baru peredaran narkoba di Jakarta Timur menggunakan stiker Sedot WC. Tersangka RRM (24) ditangkap dengan bukti sabu, tembakau sintetis, dan alat penimbang di Cipayung.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengungkap modus operandi baru dalam peredaran narkotika di Jakarta Timur. Modus ini melibatkan penggunaan stiker bertuliskan Sedot WC sebagai cara memasarkan sabu dan tembakau sintetis .

Tersangka, RRM (24), ditangkap di sebuah kontrakan di kawasan Cipayung. Penangkapan dimulai dari laporan masyarakat tentang kegiatan ilegal di daerah tersebut. Tim Unit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba melakukan penyelidikan dan pada Minggu (7/6) malam sekitar pukul 22.00 WIB, mengamankan tersangka di depan rumah kontraannya. Penggeledahan awal menemukan satu kantong plastik hitam berisi sabu.

Geledah lanjutan di dalam kamar mengungkap lebih banyak bukti: 1 plastik klip sabu 102,45 gram, 17 sedotan plastik berisi sabu, tembakau sintetis 15 gram, 6 botol cairan/bibit sintetis, 2 timbangan digital, 2 ponsel, serta sejumlah plastik klip kosong untuk kemasan. Tersangka dan semua barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini menunjukkan inovasi pelaku dalam menyembunyikan distribusi narkoba dengan memanfaatkan sticker yang tidak mencurigakan di tempat umum.

Penegakan hukum terus berupaya mengikuti perkembangan modus operandu pelaku untuk memutus mata rantah narkoba di wilayah Jakarta





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