Polda Metro Jaya menangkap Cakra Adi Negara atas tuduhan pencemaran nama baik Dani Eko Wiyono. Kedua pihak menegaskan tidak ada keterkaitan dengan Sufmi Dasco.

Polda Metro Jaya telah melakukan tindakan penangkapan terhadap Cakra Adi Negara pada 20 November 2026. Penangkapan ini dilakukan menyusul laporan pencemaran nama baik yang diajukan oleh Dani Eko Wiyono. Kedua belah pihak, termasuk Dani dan kepolisian, menegaskan secara tegas bahwa kasus hukum ini murni merupakan sengketa pribadi.

Proses Penangkapan dan Pengungkapan Fakta

Kasus ini bermula dari laporan yang dilayangkan oleh warga berinisial DW, yang kemudian dikonfirmasi identitasnya sebagai Dani Eko Wiyono. Laporan tersebut resmi diterima oleh Polda Metro Jaya pada 3 November 2026. Laporan ini menindaklanjuti unggahan yang diposting oleh Cakra Adi Negara di akun Facebook-nya pada 21 Oktober 2026.

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Kombes Budi Hermanto, yang menjabat sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya, menjelaskan rincian operasional penangkapan. Operasi penangkapan dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Siber pada Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 02.20 WIB. Tujuannya adalah untuk memproses Cakra atas kepentingan pemeriksaan hukum terkait dugaan pencemaran nama baik.

Selama proses pemeriksaan awal, Cakra Adi Negara mengakui bahwa dirinya merupakan pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara. Dalam rangka pendalaman kasus, penyidik juga menyita dua unit telepon seluler sebagai barang bukti fisik. Barang bukti ini akan digunakan untuk menelusuri jejak digital dan konten yang dianggap melanggar hukum.

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Status Hukum dan Penolakan Keterkaitan Politisi

Kombes Budi Hermanto menegaskan bahwa penanganan perkara ini tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan pejabat pemerintah maupun tokoh publik. Isu yang berkembang di ruang publik mengenai keterkaitan dengan sosok Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dinyatakan tidak akurat. Polda Metro Jaya juga menyampaikan penjelasan resminya melalui keterangan pers pada Sabtu (21/11/2026).

Dani Eko Wiyono juga membantah keras laporan terhadap Cakra berkaitan dengan Sufmi Dasco maupun lembaga DPR RI. Ia mengklaim bahwa langkah hukum tersebut murni adalah urusan pribadi. Tujuannya adalah untuk membela nama baiknya yang tercoreng akibat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar.

Sebelumnya, Dani mengaku melaporkan Cakra setelah dirinya dituding membawa kabur uang sebesar Rp500 juta. Tuduhan tersebut muncul dalam sejumlah unggahan Cakra di media sosial Facebook dan TikTok. Dalam unggahan tersebut, Cakra menuding AMPB menerima uang Rp500 juta dari Sufmi Dasco yang dititipkan melalui Dani.

Tuduhan Dana dan Prosedur Selanjutnya

Selain tuduhan mengenai uang Rp500 juta, unggahan tersebut juga memuat tudingan adanya aliran dana sebesar Rp800 juta dari Bank Mandiri. Dani Eko Wiyono menegaskan tidak ada keterlibatan Sufmi Dasco dalam keputusannya untuk melaporkan Cakra ke polisi. Ia hanya ingin membersihkan namanya dari berbagai tuduhan tersebut.

Setelah menjalani pemeriksaan awal, Cakra tidak ditahan di rumah tahanan. Penyidik memutuskan untuk hanya mengenakan kewajiban lapor secara berkala kepada pihak kepolisian. Langkah ini diambil untuk memastikan Cakra tetap dapat dimintai keterangan sewaktu-waktu tanpa perlu penahanan fisik.

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Polda Metro Jaya memastikan bahwa proses penyidikan masih berlanjut. Penyidik akan berfokus pada substansi laporan, fakta-fakta yang ditemukan, serta pemenuhan unsur pembuktian. Seluruh proses ini tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sampai ada keputusan hukum yang tegas.

Panggilan Bijak Menggunakan Media Sosial

Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Masyarakat diingatkan untuk tidak menyebarkan informasi maupun tudingan tanpa dasar fakta yang kuat. Penggunaan platform digital seperti Facebook dan TikTok harus memperhatikan batas-batas hukum pidana pencemaran nama baik.

Kasus ini menjadi peringatan bagi publik tentang konsekuensi hukum dari setiap unggahan yang merugikan orang lain. Penekanan pada kasus ini adalah bahwa sengketa antara individu tetap menjadi ranah hukum pidana umum dan tidak melibatkan politik.

Kedua belah pihak diharapkan untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum yang berlaku. Penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan fakta dan bukti yang sah. Masyarakat diimbau untuk tidak termakan isu-isu yang tidak jelas sumbernya dan menunggu hasil penyelidikan resmi dari kepolisian.