Polda Metro Jaya menangkap Cakra Adi Negara atas dugaan pencemaran nama baik terkait DW. Pelaku dikenai wajib lapor dan dibebaskan setelah pemeriksaan.

Polda Metro Jaya resmi menangani perkara pidana dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik yang ditindaklanjuti dari laporan warga berinisial DW. Perkara hukum ini melibatkan unggahan berisi narasi kontroversial yang mengaitkan DW dengan isu dana yang melibatkan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Langkah hukum ini diambil setelah pihak kepolisian melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti digital yang diajukan oleh pelapor.

Mekanisme Penangkapan Pelaku CAN

Unggahan yang menjadi sumber masalah dibuat oleh akun Facebook dengan nama Cakra Adi Negara pada tanggal 21 Oktober 2026. Warga DW melaporkan kasus ini secara resmi ke Polda Metro Jaya pada tanggal 3 November 2026. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditresnabreskrimum) melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang ketat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

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Penyidik Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap tersangka pada hari Jumat, tanggal 20 November 2026, sekitar pukul 02.20 WIB. Penangkapan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut. Dalam proses pemeriksaan awal, tersangka yang dikenal dengan inisial CAN mengakui bahwa dirinya adalah pemilik sah dari akun Facebook Cakra Adi Negara yang digunakan untuk memuat unggahan tersebut.

Untuk memperkuat bukti dalam perkara ini, penyidik juga menyita dua unit telepon seluler milik tersangka. Penahanan fisik terhadap CAN tidak dilakukan setelah melalui rangkaian pemeriksaan awal. Sebagai gantinya, tersangka dikenai sanksi wajib lapor secara berkala sebagai bentuk pengawasan selama proses hukum berjalan.

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Posisi Pejabat dan Klarifikasi Isu

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menyampaikan rincian peristiwa ini dalam keterangannya pada Sabtu, tanggal 21 November 2026. Budi Hermanto menjelaskan bahwa_CAN dipulangkan pada hari yang sama, Sabtu 21 November 2026, sekitar pukul 02.10 WIB setelah administrasi penyidikan awal selesai. Langkah pembebasan ini dilakukan dengan tetap menerapkan pengawasan ketat melalui kewajiban melapor.

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penanganan perkara ini sepenuhnya merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat dan dilakukan berdasarkan fakta serta bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Kombes Pol Budi Hermanto memastikan bahwa penanganan perkara ini tidak memiliki keterkaitan dengan pejabat pemerintah maupun tokoh publik sebagaimana isu yang berkembang di ruang publik saat ini.

Fokus utama penyidik tetap tertuju pada substansi laporan awal, fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, serta pemenuhan unsur pembuktian dalam perkara. Setiap tahapan penanganan kasus dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menghormati hak seluruh pihak yang terlibat dalam proses hukum tersebut.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Kasus ini memberikan dampak nyata terhadap pengawasan penggunaan ruang digital oleh masyarakat. Polda Metro Jaya juga mengimbau seluruh masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Imbauan ini ditujukan agar publik tidak menyebarkan informasi maupun tudingan tanpa dasar fakta yang jelas dan sah.

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Pihak kepolisian juga menekankan pentingnya menghormati ruang privasi dan data pribadi orang lain di ruang digital. Kasus ini menandai bahwa setiap unggahan yang mengandung unsur pencemaran nama baik akan ditindaklanjuti oleh aparat hukum. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dalam menyebarkan konten yang dapat merugikan orang lain.

Langkah hukum ini menunjukkan keseriusan Polda Metro Jaya dalam menegakkan hukum siber. Prosedur penyidikan akan berlanjut hingga unsur-unsur tindak pidana dapat dibuktikan secara hukum. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap bukti-bukti digital yang telah diamankan oleh tim penyidik siber.