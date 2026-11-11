Polda Metro Jaya Tangkap 11 Pelaku Sabun di Johar Baru

Pembekuan jaringan distribusi sabu di jalan Baladewa Kiri Johar Baru berujung pada penangkapan 11 tersangka, barang bukti, dan peralatan digital. Satu kantor polisi mengadu detail operasi dan reaksi warga.

Polda Metro Jaya menginformasikan pada 9 November 2026 bahwa operasi penggerebekan di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, berhasil menangkap sebelas pelaku distribusi sabu. Barangan bukti meliputi beberapa klip plastik sabu, timbangan digital, dan uang tunai puluhan juta rupiah.

Operasi Penegakan Narkoba di Jalan Baladewa Kiri

Menurut Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso, operasi ini dimulai setelah masyarakat melaporkan adanya transaksi narkoba di jalan Baladewa Kiri, Kelurahan Tanah Tinggi. Petugas menyelidiki lima titik kejadian (TKP) di jalan yang sama.

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TKP pertama terletak di Jalan Baladewa Kiri Gg. K No. 21, di mana polisi mengamankan tiga tersangka berinisial U, YH, dan AH. Dari lokasi ini disita lima klip plastik berisi sabu, berat masing-masing 0,15 gram, 0,16 gram, 0,28 gram, 0,18 gram, dan 0,15 gram, serta uang tunai Rp6,09 juta. Tersangka T dikabarkan adalah pemilik barang tersebut.

Di TKP kedua, yang berada di Jalan Baladewa Kiri Gg. K No. 17, polisi menangkap T dan seorang pria berinisial KFU. Dari mereka diambil uang tunai sebesar Rp17 juta yang diyakini berasal dari penjualan narkotika.

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Di TKP ketiga, sebuah kos di Jalan Baladewa Kiri Gg. K, polisi menangkap tersangka berinisial RKS dan menyita satu klip sabu berat 0,18 gram. Selanjutnya, di TKP keempat, petugas menyisir gang sekitar kos Rial dan mencurigai dua pria berinisial MI dan AS. Dari mereka diambil satu klip sabu berat 0,68 gram dan uang tunai Rp2,88 juta.

Penyelidikan Jaringan Peredaran Sabu yang Didominasi Perempuan

Investigasi dari lima TKP menunjukkan bahwa jaringan ini dipimpin oleh seorang perempuan berinisial T. Ia memanfaatkan sejumlah kaki tangan-di antaranya Usman, Rial, Eko, dan Aming-untuk mengatur distribusi sabu di wilayah tersebut.

Petugas di TKP kelima di Jalan Baladewa Kiri Gg. J menargetkan rumah tersangka A. Meskipun A melarikan diri saat sedang ditangkap, polisi berhasil menahan kekasihnya bernama SS. Dari penggeledahan rumah tersebut ditemukan tujuh klip sabu, masing-masing berisi sekitar 1 gram, total 7,16 gram, serta satu timbangan digital.

Konsekuensi dan Tindakan Lanjutan

Setelah diambil, semua tersangka-termasuk U, T, MI, EA, RKS, TM, AS, SS, KF, dan AH-dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Responsinya termasuk pemeriksaan intensif dan pengembangan lebih lanjut atas jaringan peredaran sabu di daerah perkotaan ini.

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Pihak kepolisian menegaskan bahwa tindakan ini menjamin keamanan publik dan menindak keras jaringan narkoba yang mengganggu ketertiban masyarakat. Pengumuman tersebut diikuti dengan peringatan kepada warga supaya melaporkan aktivitas mencurigakan agar pihak berwajib dapat segera menangani kasus sejenis.