Polda Metro Jaya Tanggap Aksi Demo Mahasiswa dengan Mengamankan dua Orang Bom Molotov

Kepolisian Daerah Metro Jaya mengamankan dua orang yang membawa bom molotov diduga untuk bergabung dengan demo mahasiswa tanggal 12 Juni 2026. Pengamanaan dilakukan setelah pantauan CCTV yang mengidentifikasi dua laki-laki berbusana hitam. Barang bukti diamankan dan akan dipemeriksa lebih lanjut termasuk afiliasi pelaku.

Polda Metro Jaya menangkap dua orang yang membawa bom molotov pada Jumat (12/6/2026). Kedua orang tersebut diduga ingin bergabung dengan massa aksi demo mahasiswa yang menuntut perbaikan ekonomi di Jakarta .

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi beberapa kelompok yang bermaksud mendompleng aksi mahasiswa termasuk dua orang yang diamankan tersebut. Sebelumnya, Polda Metro Jaya memantau melalui CCTV di sejumlah titik Jakarta yang menjadi lokasi demo. Dari pantauan tersebut,警方 mengidentifikasi dua pria yang mengenakan baju hitam danvation, quienes fueron detenidos. Kedua orang tersebut dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk untuk mendalami afiliasi mereka.

Barang bukti berupa bom molotov juga diamankan dan ditampilkan dalam konferensi pers. Menurut Kabid Humas, sejak pagi hari, petugas telah melakukan monitoring, profiling, dan identifikasi terhadap mereka yang mencoba mengikuti aksi demo. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 12 Juni 2026 di Jakarta, dalam konteKS demo mahasiswa yang diselenggarakan di beberapa titik ibu kota. Demonstran menuntut perbaikan ekonomi, dan polisi berupaya mengamankan situasi dengan mengidentifikasi potensi kekerasan dari luar kelompok mahasiswa





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Polda Metro Jaya Bom Molotov Demo Mahasiswa Perbaikan Ekonomi Jakarta

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