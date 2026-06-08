Polda Metro Jaya Siapkan Samsat Keliling di 14 Lokasi Jadetabek untuk Pembayaran PKB

Polda Metro Jaya menghadirkan layanan Samsat Keliling di 14 titik di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi guna memudahkan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Layanan ini hanya tersedia untuk pembayaran PKB tahunan dengan syarat dokumen tertentu.

Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membantu para wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ( PKB ) di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi ( Jadetabek ), Selasa.

Layanan ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan tanpa harus harus mengantri di kantor Samsat tetap. Dengan adanya Samsat Keliling, masyarakat dapat melakukan pembayaran PKB di beberapa lokasi strategis yang telah ditentukan oleh petugas. Jadwal operasional dan lokasi tertentu untuk masing-masing area telah diumumkan secara rinci oleh Polda Metro Jaya.

Berikut adalah daftar lokasi dan waktu pelayanan Samsat Keliling yang tersedia: Untuk wilayah Jakarta Pusat, layanan berada di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng dengan jam operasional pukul 08.00-14.00 WIB. Jakarta Utara mendapat layanan di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading dengan waktu yang sama, mulai pukul 08.00-14.00 WIB. Jakarta Selatan dihimpitkan di dua titik, yaitu halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 09.00-15.00 WIB dan TMP Kalibata pukul 09.00-14.00 WIB.

Untuk wilayah luar Jakarta, mulai dari Kota Tangerang, ada di Pangkalan Busway Foodmosphere dan Alun-Alun Cibodas. Ciledug dilayani di Giant Poris Gagah Indah, Kota Tangerang, serta Metland Cyber City Cipondoh dengan jam 09.00-14.00 WIB. Ciputat mendapat pelayanan di halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung, pukul 09.00-12.00 WIB. Kota Bekasi hanya di KFC Zambrud dengan waktu 09.00-11.30 WIB.

Depok dilayani di Halaman Parkir Samsat dari pukul 08.00-14.00 WIB dan di RS Bhayangkara Brimob pukul 08.00-12.00 WIB. Daftar ini mencakup.total 14 lokasi yang tersebar di kawasan Jadetabek untuk memastikan jangkauan yang luas. Sebelum melakukan pembayaran, wajib pajak perlu mempersiapkan sejumlah dokumen penting yang harus dibawa, termasuk KTP, BPKB, dan STNK asli yang disertai fotokopi. Pihak Samsat menekankan bahwa layanan keliling ini hanya melayani pembayaran PKB tahunan.

Untuk urusan lain seperti perpanjangan STNK yang berlaku selama lima tahunan atau penggantian pelat nomor kendaraan, masyarakat harus tetap mengunjungi kantor Samsat tetap atau terdekat. Meskipun praktis, layanan Samsat Keliling memiliki keterbatasan pada jenis pembayaran yang dapat diproses. Hal ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan dengan mempermudah akses pembayaran, namun tetap diperlukan kesiapan dokumen serta pemahaman tentang layanan yang tersedia.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan pelayanan ini secara optimal sesuai dengan wilayah dan jam operasional yang telah ditetapkan, serta mematuhi semua persyaratan yang berlaku agar proses pembayaran berjalan lancar tanpa kendala





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Samsat Keliling Polda Metro Jaya PKB Pembayaran Pajak Jadetabek

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