Polda Metro Jaya Siapkan Lebih dari 4.500 Personel untuk Amankan Aksi Demonstrasi di Jakarta Pusat

Kepolisian mengerahkan lebih dari 4.500 personel gabungan untuk mengamankan sejumlah aksi demonstrasi yang akan berlangsung di berbagai titik strategis di Jakarta Pusat, termasuk di sekitar DPR/MPR, Bundaran HI, Silang Selatan Monas, dan Kementerian Keuangan. Polisi menegaskan pendekatan humanis dan meminta peserta aksi menyampaikan aspirasi secara damai tanpa tindakan anarkis.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan, pengamanan dilakukan di seluruh titik aksi yang tersebar di wilayah Jakarta Pusat . Sejumlah elemen massa akan berujung rasa di kawasan Jakarta Pusat pada Rabu (17/6).

Massa dijadwalkan tersebar di DPR/MPR, Silang Selatan Monas, Bundaran HI, Badan Gizi Nasional hingga Kementerian Keuangan. Terkait hal ini, sebanyak 4.576 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek jajaran dikerahkan guna mengamankan jalannya aksi. Aksi pertama digelar Aliansi Masyarakat Jakarta Timur dan beberapa elemen massa di kawasan Silang Selatan Monas. Aksi lain dilakukan AUR Barisan Merdeka Jakarta di Bundaran HI.

Selanjutnya Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di Kantor BGN RI pada pukul 11.00 WIB. Sedangkan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jakarta Selatan dijadwalkan menggelar aksi di Kementerian Keuangan RI. Erlyn menegaskan, pengamanan akan dilakukan dengan pendekatan humanis.

"Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang akan menyampaikan aspirasinya," ujar dia. Dia mengingatkan peserta aksi agar menyampaikan tuntutan secara tertib. Orasi diminta tidak memicu provokasi, apalagi berujung tindakan anarkis.

"Sampaikan pendapat dengan damai, tidak anarkis, tidak membakar ban bekas, tidak merusak fasilitas umum, serta tidak melawan petugas. Hormati masyarakat lain yang sedang beraktivitas," tandas dia. Polda Metro Jaya menginformasikan petugas gabungan telah bersiap mengamankan demonstrasi yang akan berlangsung di beberapa lokasi di Jakarta hari ini. Kapolda Metro Jaya, kata Joko, mengingatkan seluruh personel agar memastikan jalur VIP Presiden Jerman tetap steril dan aman selama rangkaian kunjungan.

Penyesuaian lalu lintas dilakukan karena adanya penutupan jalan di sejumlah titik strategis, termasuk kawasan sekitar Gedung DPR/MPR. Tiga titik aksi utama diidentifikasi di Silang Selatan Monas, Bundaran HI, dan sekitar Kementerian Keuangan. Organizer-organizer yang disebutkan meliputi Perkumpulan Pemuda Keadilan, Gerakan Kader Umat Islam, Aliansi Masyarakat Jakarta Timur, AUR Barisan Merdeka Jakarta, Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia, serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Jakarta Selatan.

Personel yang dikerahkan berjumlah lebih dari empat ribu, dengan penekanan pada pendekatan persuasif dan humanis. Isu-isu yang diangkat dalam demonstrasi beragam, mencakup tuntutan politik, ekonomi, dan keadilan sosial. Meskipun beberapa sumber menyebutkan tanggal berbeda, pemerintah daerah menyatakan kesiapan mengamankan semua titik aksi secara serentak. Media lokal melaporkan bahwa sejumlah jalan akan ditutup sementara, sehingga diharapkan masyarakat patuh terhadap arahan petugas.

Dalam kesempatan lain, polisi mengingatkan peserta untuk menghormati hak orang lain yang beraktivitas di sekitar lokasi demo. Peserta diharapkan menyampaikan aspirasi tanpa tindakan anarkis, tidak membakar ban, merusak fasilitas, atau melawan petugas. Pengamanan difokuskan pada menjaga ketertiban umum dan meminimalkan dampak terhadap lalu lintas dan aktivitas warga





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Demonstrasi Polda Metro Jaya Jakarta Pusat Personel Pengamanan Aksi Massa

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