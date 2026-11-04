Polda Metro Jaya Siap Jamin Keamanan Sidang Roy Suryo Hadirkan Jokowi

Polda Metro Jaya pastikan pengamanan sidang PN Jakarta Timur 5 November 2026 untuk kasus fitnah Roy Suryo yang menghadirkan Presiden Jokowi sebagai saksi kunci.

Polresta Metro Jaya telah menetapkan langkah strategis untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo. Sidang ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 November 2026, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Keamanan ketat akan diterapkan mengingat kehadiran Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang dijadwalkan tampil sebagai saksi dalam persidangan tersebut.

Kesiapan Aparat Pengamanan Sidang

Kapabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, secara resmi menegaskan komitmen penuh kepolisian dalam melaksanakan tugas pengamanan selama rangkaian acara persidangan berlangsung. Ia menyatakan bahwa institusi kepolisian selalu memberikan pelayanan maksimal serta pengawasan ketat terhadap setiap aktivitas masyarakat yang berada di dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kewaspadaan ini diperlukan untuk mencegah potensi gangguan ketertiban umum selama proses hukum berlangsung.

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Menyikapi jadwal sidang yang akan digelar esok harinya, Kombes Budi Hermanto berkomitmen untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai penempatan personel keamanan. Koordinasi antara aparat kepolisian dan pengadilan akan dilakukan secara intensif untuk memastikan alur masuk dan keluar para peserta sidang, termasuk saksi kunci, berjalan dengan lancar dan aman dari segala bentuk ancaman.

Konteks Kasus Dan Prosedur Hukum

Proses persidangan kasus ini bermula dari sidang perdana yang diselenggarakan pada Kamis, 17 September 2026, lalu. Sidang awal tersebut berlangsung dengan dinamika yang cukup dramatis dan menarik perhatian publik luas. Terdakwa Roy Suryo, yang dikenal sebagai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, menghadapi tuduhan terkait pencemaran nama baik serta dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

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Jakarta Pusat menjadi lokasi strategis di mana proses hukum ini berlangsung intensif. Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah menyampaikan permohonan izin kepada Majelis Hakim untuk memanggil saksi atas nama Ir H Joko Widodo serta Syarif Muhammad Fitriansyah. Permohonan ini diajukan pada Rabu, 28 Oktober 2026, selama sesi persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Langkah hukum ini menandai babak baru dalam upaya pengungkapan fakta hukum terkait kasus ijazah palsu yang menjadi isu sentral.

Koordinasi Antara Pengadilan Dan Kepolisian

Immanuel Tarigan, selaku Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menyatakan bahwa lembaga peradilan tersebut akan selalu berkoordinasi dengan aparat kepolisian terkait teknis pengamanan. Immanuel menekankan bahwa setiap tindakan pengamanan akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur baku yang berlaku di lingkungan pengadilan. Koordinasi ini mutlak diperlukan mengingat tingginya intensitas perhatian publik terhadap jalannya proses hukum kasus tersebut.

Ketika ditanyakan mengenai kemungkinan penebalan barisan keamanan di lingkungan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel Tarigan menyatakan bahwa ia belum dapat memberikan rincian spesifik. Hal ini disebabkan oleh dinamika yang masih terus dievaluasi oleh pihak kepolisian dan pengadilan sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat timbul selama persidangan berlangsung.

Dampak Langsung Terhadap Partisipasi Publik

Kehadiran Presiden Joko Widodo dalam persidangan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan fakta hukum yang selama ini menjadi sorotan publik. Langkah pemanggilan saksi tingkat tinggi ini menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam mengungkap kebenaran materiil. Masyarakat diharapkan untuk tetap memantau perkembangan kasus ini melalui saluran informasi resmi yang valid.

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Keamanan yang ketat dan prosedur yang terukur akan memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil dan transparan. Polda Metro Jaya siap menangani segala aspek keamanan fisik maupun logistik yang dibutuhkan selama sidang berlangsung. Kepatuhan terhadap hukum dan menjaga ketertiban umum tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan yang diambil oleh aparat keamanan.