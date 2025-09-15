Polda Metro Jaya Siaga Amankan Aksi Demonstrasi di Jakarta

Polda Metro Jaya mengerahkan lebih dari 4.000 personel untuk mengamankan aksi demonstrasi di Jakarta, Senin. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan situasi aman dan kondusif, dengan petugas siap menjalankan tugas preventif, edukasi, dan penegakan hukum. Kapolda Metro Jaya menekankan pendekatan humanis dalam pengamanan aksi tersebut.

Polda Metro Jaya telah mengerahkan 4.562 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang berlangsung di beberapa titik di Jakarta pada Senin. Kabid Humas Polda Metro Jaya , Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi, menyatakan bahwa hingga pagi hari ini, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) masih terpantau aman dan kondusif. Ade Ary mengatakan bahwa Polda Metro Jaya hadir selama 24 jam di lapangan, dengan seluruh anggota menjalankan tugas preventif, edukasi, hingga penegakan hukum.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengamanan aksi dengan pendekatan humanis. Ade Ary menekankan bahwa penyampaian pendapat merupakan hak setiap warga negara, dan pengamanan harus dilakukan dengan penuh rasa hormat dan ketulusan. Polda Metro Jaya juga mengapresiasi para penanggung jawab aksi yang telah berkomunikasi jauh hari sebelum pelaksanaan, karena informasi terkait jumlah massa, atribut, rute, hingga materi aksi sangat membantu koordinasi lintas instansi. Polda Metro Jaya memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir menjalankan aktivitas di Jakarta dan telah menyiapkan layanan darurat 110 yang aktif 24 jam dan bebas pulsa. Masyarakat dapat menghubungi layanan tersebut untuk mendapatkan bantuan dari kepolisian setempat atau eskalasi ke Polda Metro Jaya jika diperlukan.





