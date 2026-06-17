Polda Metro Jaya Sediakan Layanan Samsat Keliling untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membantu para wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek).

Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membantu para wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 wilayah Jakarta , Depok , Tangerang dan Bekasi (Jadetabek).

Layanan ini tersedia di beberapa lokasi, yaitu di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pada pukul 08.00-14.00 WIB, di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan halaman parkir Italy Mall Artha Kelapa Gading pada pukul 08.00-14.00 WIB, di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan dan gudang Sarinah Cikoko Pancoran pada pukul 09.00-15.00 WIB, di Pasar Modern Banjar Wijaya Cipondoh dan Merland Cyber Puri Cipondoh pada pukul 09.00-14.00 WIB, di halaman parkir Samsat Serpong dan Mal ITC BSD Serpong pada pukul 08.00-14.00 WIB dan 16.00-18.00 WIB, di Kelapa Dua dan Danau Duta pada pukul 09.00-12.00 WIB, di halaman kantor Kepala Tamansari Betu pada pukul 08.00-12.00 WIB, di halaman Kantor Samsat pada pukul 18.00-20.00 WIB, di halaman parkir Samsat dan Kantor Kecamatan Tajur Halang pada pukul 08.00-13.00 WIB dan 09.00-11.30 WIB.

Dengan layanan ini, para wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan bermotor dengan lebih mudah dan cepat





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