Polda Metro Jaya Sediakan Layanan Samsat Keliling di 14 Wilayah

Polda Metro Jaya telah menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membantu para wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek).

Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsa t) Keliling untuk membantu para wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 wilayah Jakarta, Depok , Tangerang dan Bekasi (Jadetabek).

Layanan ini tersedia di beberapa lokasi, yaitu di halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng pada pukul 08.00-14.00 WIB, di halaman parkir Samsat dan halaman Parkir Itali Mall Artha Gading pada pukul 08.00-14.00 WIB, di halaman parkir Samsat pada pukul 09.00-14.00 WIB, dan di depan parkiran TMP Kalibata pada pukul 09.00-14.00 WIB. Selain itu, layanan ini juga tersedia di Kota Tangerang di halaman parkir Samsat pada pukul 08.00-14.00 WIB dan Mal ITC BSD Serpong pada pukul 16.00-18.00 WIB.

Di kota lainnya, layanan ini tersedia di halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung pada pukul 09.00-12.00 WIB, di Mono Cafe Pekayon Jaya Bekasi Selatan pada pukul 18.00-21.00 WIB, dan di Pakuwon Mall Bekasi pada pukul 10.00-13.00 WIB. Di kota lainnya, layanan ini tersedia di halaman parkir Samsat pada pukul 08.00-14.00 WIB dan Kantor Kecamatan Bojong Gede pada pukul 09.00-12.00 WIB





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