Polda Metro Jaya Periksa Majikan PRT yang Lompat dari Lantai Empat Kos di Bendungan Hilir

Polda Metro Jaya sedang memeriksa majikan dari dua PRT yang melompat dari lantai empat kos di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Satu PRT meninggal dunia, sementara yang lain dirawat di rumah sakit. Polisi masih menyelidiki motif di balik tindakan tersebut.

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya tengah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap majikan dari dua pekerja rumah tangga ( PRT ) yang mengalami kejadian tragis dengan melompat dari lantai empat sebuah kamar kos yang berlokasi di daerah Bendungan Hilir , Tanah Abang, Jakarta Pusat .

Pemeriksaan terhadap majikan ini dilakukan di Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Polda Metro Jaya, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Pusat, Ajun Komisaris Besar Roby Heri Saputra, pada Kamis, 23 April 2026. Kejadian ini menimbulkan duka mendalam, mengingat satu dari kedua PRT tersebut dinyatakan meninggal dunia, sementara rekannya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka-luka yang dialaminya.

Peristiwa nahas ini terjadi pada Rabu malam, 22 April 2026, dalam rentang waktu antara pukul 23.00 hingga 00.00 WIB. Menurut keterangan Roby, saksi-saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian mendengar suara benturan yang diduga berasal dari benda jatuh. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata sumber suara tersebut adalah kedua PRT yang telah melompat dari lantai empat kos tersebut. Saksi mata segera menghubungi nomor darurat 119, dan kedua korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit dr. Mintohardjo di Bendungan Hilir untuk mendapatkan pertolongan medis.

Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa korban yang berinisial R mengalami patah tulang pada bagian tangan, sementara korban lainnya, yang diketahui berinisial D, dinyatakan meninggal dunia. Pihak Polres Metro Jakarta Pusat telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di lokasi kejadian, namun hingga saat ini, motif di balik tindakan kedua PRT tersebut masih belum dapat dipastikan. Kendala utama dalam proses penyelidikan adalah kondisi korban R yang masih dalam perawatan medis, sehingga belum memungkinkan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Informasi yang akurat dan komprehensif mengenai alasan mereka melompat masih menunggu hingga kondisi korban membaik dan dapat memberikan pernyataan. Jenazah korban D telah dibawa ke Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk dilakukan visum et repertum guna keperluan penyidikan lebih lanjut. Proses visum ini diharapkan dapat memberikan petunjuk penting terkait penyebab kematian korban dan kemungkinan adanya tindak kekerasan yang dialami sebelum kejadian. Kasus ini menjadi sorotan publik dan memunculkan kembali perdebatan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

Banyak pihak menyerukan agar Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) segera disahkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi para PRT. UU PPRT diharapkan dapat mengatur hak dan kewajiban antara PRT dan majikan, serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak PRT dan pentingnya memperlakukan mereka dengan hormat dan manusiawi.

Investigasi mendalam terhadap kasus ini diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta sebenarnya dan memberikan keadilan bagi kedua korban serta mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan. Pihak kepolisian berkomitmen untuk melakukan penyelidikan secara transparan dan profesional, serta bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mencari solusi komprehensif terhadap permasalahan perlindungan PRT di Indonesia. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk lebih peka terhadap kondisi dan kesejahteraan para PRT di sekitar kita, serta memberikan dukungan dan bantuan jika mereka membutuhkan





