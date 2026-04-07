Polda Metro Jaya: Penerimaan Akpol 2026 Hanya Satu Jalur, Tanpa Kuota Khusus atau Titipan

Polda Metro Jaya memastikan penerimaan Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 hanya melalui jalur reguler, tanpa kuota khusus atau titipan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro SDM Polda Metro Jaya, Kombes Pol Muh. Dwita Kumu Wardana, saat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tahap I. Seleksi dijalankan dengan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) dan pengawasan berlapis untuk menjamin objektivitas.

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penerimaan Taruna/Taruni Akademi Kepolisian ( Akpol ) Tahun Anggaran 2026 hanya akan dilakukan melalui satu jalur, yaitu jalur reguler. Kombes Pol Muh. Dwita Kumu Wardana, selaku Kepala Biro SDM Polda Metro Jaya , menyampaikan hal ini saat pelaksanaan tahap pemeriksaan kesehatan (rikkes) tahap I. Beliau menekankan bahwa tidak ada kuota khusus, titipan, atau ruang bagi pihak manapun yang mencoba memanfaatkan proses seleksi.

Kelulusan peserta sepenuhnya ditentukan oleh hasil seleksi yang objektif. Untuk menjaga integritas proses seleksi, panitia menerapkan pengawasan berlapis. Pengawasan ini mencakup face matching, absensi peserta, dan pengkodingan peserta untuk mencegah kecurangan. Selain itu, pengawasan melibatkan unsur Paminal, Itwasda, Provos, serta pengawas eksternal dan IDI. Tujuannya adalah memastikan seluruh proses berjalan bersih dan akuntabel. Dwita juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap pihak-pihak yang menawarkan jasa kelulusan atau meminta biaya dengan iming-iming dapat membantu peserta lolos seleksi. Masyarakat diminta untuk segera melaporkan praktik semacam itu melalui Call Center 110, Dumas Presisi, atau kanal pengaduan Propam. Beliau juga mendorong para peserta untuk fokus pada persiapan diri secara maksimal, baik fisik, mental, maupun akademik. Ingat, kelulusan ditentukan oleh kemampuan peserta sendiri, bukan janji atau titipan dari pihak manapun.\Seleksi Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 di Polda Metro Jaya saat ini memasuki tahap pemeriksaan kesehatan (rikkes) tahap I. Kegiatan ini diselenggarakan di Biddokkes Polda Metro Jaya, Jakarta, pada tanggal 7 hingga 11 April 2026. Sebanyak 300 peserta mengikuti pemeriksaan pada hari pertama. Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan peserta secara menyeluruh. Hal ini menjadi dasar penilaian apakah peserta layak untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Dalam pelaksanaannya, peserta menjalani sejumlah item pemeriksaan yang komprehensif. Pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, persentase lemak, pemeriksaan tensi dan nadi, pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata (visus dan buta warna), serta pemeriksaan fisik secara umum. Kombes Pol Dwita menjelaskan bahwa pelaksanaan rikkes ini merupakan bagian dari komitmen Polda Metro Jaya dalam menjalankan proses rekrutmen dengan prinsip BETAH: Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis. Seluruh tahapan dilakukan oleh tim medis Biddokkes bersama panitia seleksi dengan pengawasan yang ketat. Tujuannya adalah agar proses berjalan objektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\Proses seleksi yang ketat dan transparan ini mencerminkan upaya Polda Metro Jaya untuk menghasilkan calon-calon perwira yang berkualitas dan berintegritas. Penerapan prinsip BETAH dalam rekrutmen adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta. Dengan menghilangkan praktik-praktik yang tidak sehat seperti kuota khusus dan titipan, diharapkan calon Taruna/Taruni Akpol yang terpilih benar-benar memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi proses ini. Dengan melaporkan segala bentuk kecurangan atau praktik yang mencurigakan, mereka turut serta dalam menjaga integritas seleksi. Informasi yang transparan mengenai tahapan seleksi dan kriteria kelulusan juga sangat penting untuk memberikan kejelasan kepada para peserta. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan menghasilkan generasi penerus yang mampu menjalankan tugas dengan profesionalisme dan dedikasi tinggi. Seluruh proses seleksi Akpol 2026 di Polda Metro Jaya merupakan cerminan komitmen untuk menciptakan Polri yang bersih, berwibawa, dan dapat diandalkan oleh masyarakat





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

45 Adegan Rekonstruksi Ungkap Kematian Cucu Mpok NoriJakarta, tvOnenews.com - Subdirektorat Reserse Mobile Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Dwinta Anggari, cucu komedian Betawi legendaris Pok Nori. Rekonstruksi dilakukan di Polda Metro Jaya dengan memperagakan sebanyak 45 adegan yang diperankan langsung oleh tersangka.

Marak Pelecehan di Transportasi Online, Polda Metro Jaya Imbau Warga Terapkan Jurus 'BERANI'Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Kapolda Metro Jaya Pimpin Sertijab Tiga Pejabat Utama: Karorena, Dirreskrimsus, dan Dirressiber Resmi BergantiBerita Kapolda Metro Jaya Pimpin Sertijab Tiga Pejabat Utama: Karorena, Dirreskrimsus, dan Dirressiber Resmi Berganti terbaru hari ini 2026-04-07 01:48:25 dari sumber yang terpercaya

Polri Tegaskan Rekrutmen Berprinsip BETAH, Karo SDM Polda Jatim: Akpol Hanya Jalur RegulerBerita Polri Tegaskan Rekrutmen Berprinsip BETAH, Karo SDM Polda Jatim: Akpol Hanya Jalur Reguler terbaru hari ini 2026-04-07 11:06:51 dari sumber yang terpercaya

Polri Tegaskan Rekrutmen Akpol 2026 Hanya Lewat Jalur Reguler, Waspadai Penipuan!Polri menegaskan komitmennya untuk menjalankan rekrutmen Taruna dan Taruni Akpol 2026 secara transparan dan adil melalui jalur reguler, serta mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai praktik penipuan.

Waketum PSI Laporkan Dua Mantan Rekan Kerjanya ke Polda Metro JayaBerita Waketum PSI Laporkan Dua Mantan Rekan Kerjanya ke Polda Metro Jaya terbaru hari ini 2026-04-07 20:49:20 dari sumber yang terpercaya

