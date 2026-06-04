Polda Metro Jaya Memperpanjang Masa Penahanan Richard Lee

Polda Metro Jaya memperpanjang masa penahanan dokter kecantikan dan YouTuber Richard Lee selama 30 hari ke depan. Langkah tersebut diambil karena proses pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Banten masih menunggu penyelesaian administrasi dan penjadwalan.

Polda Metro Jaya memperpanjang masa penahanan dokter kecantikan dan YouTuber Richard Lee selama 30 hari ke depan. Langkah tersebut diambil karena proses pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Banten masih menunggu penyelesaian administrasi dan penjadwalan.

Menurut Kombes Pol Budi Hermanto, perpanjangan masa tahanan dilakukan karena agenda Tahap II atau penyerahan tersangka beserta barang bukti ke Kejati Banten belum memiliki jadwal pasti. Saat ini penyidik masih berkoordinasi secara intensif dengan pihak kejaksaan agar proses pelimpahan dapat segera dilakukan. Richard Lee tetap menjalani penahanan sambil menunggu tahapan hukum berikutnya menuju persidangan.

Sebelumnya, perkembangan kasus Richard Lee sempat disampaikan Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo, bahwa berkas perkara Richard Lee telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejati Banten. Namun, sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan, penyidik masih harus menyelesaikan proses administrasi serta penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Pada Rabu (3/6), Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan bahwa masa penahanan Richard Lee telah diperpanjang dan berlaku terhitung mulai tanggal 4 Juni 2026 sampai dengan 3 Juli 2026.

Richard Lee dipastikan belum bisa menghirup udara bebas dalam waktu dekat karena masih menjalani penahanan. Lee tetap menjalani penahanan sambil menunggu tahapan hukum berikutnya menuju persidangan





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Polda Metro Jaya Richard Lee Masa Penahanan Kejaksaan Tinggi Banten

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